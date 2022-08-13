16 случаев, когда вещи выглядели как что-то аппетитное, но это был коварный обман, и пробовать их не стоит
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16 случаев, когда вещи выглядели как что-то аппетитное, но это был коварный обман, и пробовать их не стоит

16 случаев, когда вещи выглядели как что-то аппетитное, но это был коварный обман, и пробовать их не стоит

Внимание! Предупреждаем, эту подборку не стоит смотреть, если вы сейчас голодны. А всё потому, что мы собрали здесь вещи, которые выглядят ну очень аппетитно. Но есть одна маленькая проблемка: пробовать их явно не стоит, ведь все эти штуки несъедобны, а порой даже ядовиты. Смотрите, наслаждайтесь и приготовьте себе что-нибудь вкусненькое.

Слишком твёрдые леденцы

Яичница?

Это точки Боттса — специальные светоотражающие маркеры, которые наносят на асфальт, чтобы водители ориентировались на ночной дороге.

Запретный бекончик

Это испанский танцор, ядовитый голожаберный моллюск.

Персик или попугайчик

Яйцо вкрутую

Ваза с фруктами

Это косметические спонжи, которые, очевидно, замочены для мытья.

Мраморная говядина?

Красный перец

Моющее средство, которое очень похоже на апельсиновый сок

Что за печьеньице?

Это паучок эриофора заморская.

Похоже на комнату из сахарной ваты

Шоколадные вафли?

Это накладки на ножки мебели.

Запретная лапша

Это «гнездо для мыла». Такая мыльница позволит мылу оставаться сухим и не размокать.

Несъедобный KitKat

Это восковой брусок для ремонта шкафа.

Листья базилика или шпината?

Глазастый бананчик

А здесь мы собрали для вас случаи, когда на фото происходило что-то невероятно странное.

# Интересное
По материалам: twizz

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