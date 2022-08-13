17 торговых автоматов, которые вышли на новый уровень и готовы предлагать людям больше, чем просто шоколадки
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17 торговых автоматов, которые вышли на новый уровень и готовы предлагать людям больше, чем просто шоколадки

17 торговых автоматов, которые вышли на новый уровень и готовы предлагать людям больше, чем просто шоколадки

Торговый автомат уже давно стал нашей палочкой-выручалочкой в жизни. Но за последнее время их предлагаемая продукция так изменилась, что у человека и вовсе пропала надобность ходить в магазин, чтобы купить всё самое необходимое. Всё это можно приобрести в одном автомате! Спешите на свидание и забыли купить цветы для девушки? Держите цветочный автомат, где можно найти букетик на любой вкус. Не желаете сильно тратиться на бьюти процедуры, но красивым всё равно хочется быть? Торговый автомат, наполненный ассортиментом накладных ресниц, вам в помощь!

Весь этот список удивительных торговых автоматов можно продолжать до бесконечности, так как в каждой стране, в каждом городе или даже в каждой школе найдётся своя чуда-машина, которая не оставит человека в беде! Убедитесь в этом сами.

Цветочный торговый автомат в Нидерландах

Угадайте, где находится этот автомат, который готов предложить вам свежий багет? Конечно, Франция!

Автомат с шампанским

Очень удобно, если вы спешите в гости, а бутылочку игристого забыли дома. Всё теперь можно купить по пути, даже не заходя в магазин!

Торговый автомат, где можно купить пачку сигарет

Ещё в этом автомате можно расплатиться картой! Не чудеса ли технологии?

Целый автомат соусов чили в Японии

Этот торговый автомат в Стамбуле выдаёт корм для бездомных собак, когда люди сдают бутылки на переработку

Автомат, в котором можно купить лосося на ужин

Торговый автомат, забитый до отказа вкусными немецкими колбасками

Шикарные ресницы за 5 минут!

В этом торговом автомате можно купить накладные реснички и сделать свой взгляд ещё выразительнее!

В моей школе установили торговый автомат, наполненный лекарствами и средствами личной гигиены

Торговый автомат в школе, в котором есть всё на все случаи жизни

Отдельный торговый автомат для любителей чипсов Pringles

Рай для людей, кто не прочь связать что-то миленькое и мягкое

Автомат со всеми необходимыми инструментами

Торговый автомат, в котором можно приобрести баночку мёда

Автомат, который предлагает вам взять любой суккулент с собой домой

Автомат с весёлыми носочками

Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные носки. Хватай свою пару!

# Интересное
По материалам: twizz

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