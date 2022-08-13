171 предприятие Иркутской области зарегистрировано на «Бирже импортозамещения»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

171 предприятие Иркутской области зарегистрировано на «Бирже импортозамещения»

171 предприятие Иркутской области зарегистрировано на «Бирже импортозамещения»

Вопросы исполнения плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Иркутской области в условиях внешнего санкционного давления рассмотрели на заседании штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун на заседании обратила внимание на то, что в регионе продолжается работа по выявлению потребности предприятий в импортозамещающей продукции. Сформирована база данных по всем муниципалитетам. Сейчас в региона замещено 24 вида ввозимой продукции из 45, то есть 55%. Это станки, лекарственные препараты, музыкальные инструменты, картон, мебель, нательное белье, обувь, лакокрасочные материалы, удобрения, резиновые изделия, кирпич, железобетонные конструкции, бытовые стиральные машины, спорттовары, игрушки, медицинские инструменты и оборудование.

В регионе ведется работа с предприятиями области по организации импортозамещающих производств. Например, реализуется дорожная карта по замене необходимых Иркутскому авиационному заводу комплектующих отечественными аналогами.

Министр также напомнила, что в целях достижения технологического суверенитета в стране действует сервис «Биржа импортозамещения». Сейчас на данной площадке зарегистрировано 171 предприятие Иркутской области и 3 362 вида производимой в регионе продукции.

В рамках заседания Наталья Гершун представила информацию о реализуемых в Приангарье мерах поддержки бизнеса. На текущую дату кредитные организации одобрили 1,6 тысячи заявлений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства региона на общую сумму более 8,1 миллиарда рублей, и 17 заявлений системообразующих предприятий на 12,7 миллиарда рублей.

С июля на базе фонда развития промышленности Иркутской области начала действовать программа по предоставлению грантов промышленным предприятиям в целях компенсации процентов по займам на оборотные средства. Минпромторг России и правительство Иркутской области заключили соглашение на предоставление региону 63,8 миллиона рублей. Софинансирование областного бюджета составило 650 тысяч рублей. В настоящее время одобрено три заявки двух предприятий на получение гранта на общую сумму 16 миллионов рублей.

Также в текущем году завершен прием заявок по программе компенсации затрат на транспортировку продукции. Максимальная сумма компенсации – 500 тысяч рублей на одного заявителя, но не более 10% от стоимости поставляемой продукции и не более 50% затрат на транспортировку. На сегодня фондом оказал поддержку 22 предприятиям, что на семь предприятий и на 2,9 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

По программе ФРП «Проекты импортозамещения» максимальная сумма компенсации составляет один миллион рублей, компенсируется 4% годовых, но не более процентной ставки по кредитному договору. На данный момент оказана поддержка трем предприятиям.

Корпорацией развития Иркутской области запущен новый кредитный продукт в части софинансирования проектов ФРП Иркутской области на техническое перевооружение предприятий под 10% годовых. На текущий момент поступило четыре заявки. С июня 2022 года фонд микрокредитования Иркутской области запустил новый финансовый продукт «Инвест» для субъектов предпринимательства сферы производства на приобретение оборудования. Сумма микрозайма — до 10 миллионов рублей по ставке 3-5% годовых на пять лет. В настоящее время выдано три инвестиционных займа на сумму 30 миллионов рублей.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в бикини
Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в
Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не хотят идти люди
Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не
Максим Галкин высказался о русской власти
Максим Галкин высказался о русской власти
Исчезновение Ольги Бузовой порадовало Дану Борисову
Исчезновение Ольги Бузовой порадовало Дану Борисову
Вестник DeFi: Nomad потерял около $200 млн, а TVL вырос на 24% за месяц
Вестник DeFi: Nomad потерял около $200 млн, а TVL вырос на 24% за
Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"
Украинский военный откровенно признался, что воюет за
Очень способная девушка показывает, как жонглировать четырьмя шариками
Очень способная девушка показывает, как жонглировать четырьмя шариками
Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может быть конфискован
Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись с гастролей
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой

Еще по теме

В Приангарье завершается работа над стратегией социально-экономического развития
В Иркутской области Игорь Кобзев вступил в должность губернатора
Пострадавший из-за пандемии бизнес Иркутской области получил 300 миллионов рублей
Оксана Тетерина уходит с поста министра финансового развития Иркутской области