171 предприятие Иркутской области зарегистрировано на «Бирже импортозамещения»

Вопросы исполнения плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Иркутской области в условиях внешнего санкционного давления рассмотрели на заседании штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун на заседании обратила внимание на то, что в регионе продолжается работа по выявлению потребности предприятий в импортозамещающей продукции. Сформирована база данных по всем муниципалитетам. Сейчас в региона замещено 24 вида ввозимой продукции из 45, то есть 55%. Это станки, лекарственные препараты, музыкальные инструменты, картон, мебель, нательное белье, обувь, лакокрасочные материалы, удобрения, резиновые изделия, кирпич, железобетонные конструкции, бытовые стиральные машины, спорттовары, игрушки, медицинские инструменты и оборудование.

В регионе ведется работа с предприятиями области по организации импортозамещающих производств. Например, реализуется дорожная карта по замене необходимых Иркутскому авиационному заводу комплектующих отечественными аналогами.

Министр также напомнила, что в целях достижения технологического суверенитета в стране действует сервис «Биржа импортозамещения». Сейчас на данной площадке зарегистрировано 171 предприятие Иркутской области и 3 362 вида производимой в регионе продукции.

В рамках заседания Наталья Гершун представила информацию о реализуемых в Приангарье мерах поддержки бизнеса. На текущую дату кредитные организации одобрили 1,6 тысячи заявлений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства региона на общую сумму более 8,1 миллиарда рублей, и 17 заявлений системообразующих предприятий на 12,7 миллиарда рублей.

С июля на базе фонда развития промышленности Иркутской области начала действовать программа по предоставлению грантов промышленным предприятиям в целях компенсации процентов по займам на оборотные средства. Минпромторг России и правительство Иркутской области заключили соглашение на предоставление региону 63,8 миллиона рублей. Софинансирование областного бюджета составило 650 тысяч рублей. В настоящее время одобрено три заявки двух предприятий на получение гранта на общую сумму 16 миллионов рублей.

Также в текущем году завершен прием заявок по программе компенсации затрат на транспортировку продукции. Максимальная сумма компенсации – 500 тысяч рублей на одного заявителя, но не более 10% от стоимости поставляемой продукции и не более 50% затрат на транспортировку. На сегодня фондом оказал поддержку 22 предприятиям, что на семь предприятий и на 2,9 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

По программе ФРП «Проекты импортозамещения» максимальная сумма компенсации составляет один миллион рублей, компенсируется 4% годовых, но не более процентной ставки по кредитному договору. На данный момент оказана поддержка трем предприятиям.

Корпорацией развития Иркутской области запущен новый кредитный продукт в части софинансирования проектов ФРП Иркутской области на техническое перевооружение предприятий под 10% годовых. На текущий момент поступило четыре заявки. С июня 2022 года фонд микрокредитования Иркутской области запустил новый финансовый продукт «Инвест» для субъектов предпринимательства сферы производства на приобретение оборудования. Сумма микрозайма — до 10 миллионов рублей по ставке 3-5% годовых на пять лет. В настоящее время выдано три инвестиционных займа на сумму 30 миллионов рублей.