18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают одновременно
Природа — самый крутой архитектор и дизайнер. Её творения вдохновляют красотой, но и таят в себе множество секретов. Раскрыть их все у нас вряд ли когда-то получится. Однако мы к этому и не стремимся, так как понимаем бессмысленность этой затеи. Нам будет достаточно наслаждаться видами готовых природных шедевров, восхищаться их неповторимостью и величием. Предлагаем вам присоединиться к этому увлекательному занятию.
Вот такой выпал град в Техасе
Карстовая воронка посреди пшеничного поля
Эксперты объясняют появление ям быстрой потерей грунтовых вод. Исследователи зафиксировали в этом районе около 2200 ям, более 700 из которых имеют глубину около метра. Самые большие из них имеют глубину 30 метров.
Эта травинка покрылась льдом после недавнего дождя
Зелёная анаконда — одна из самых больших змей на Земле
Зелёная анаконда — вид змей из подсемейства удавов. Является одной из самых крупных на планете.
Эволюция торнадо
Песчаная буря в Иордании
Тюлени на самом деле суровые хищники
Лист, образовавшийся после ледяной бури
Фотография яблоневого сада в Ирландии после шторма
Это открытый рот горбатого кита
Волны плюс замёрзшая вода
Дерево раскололо скалу пополам
Гигантское перекати-поле
Гусеницы гигантского шёлкового мотылька
Белый медведь под водой
Амазонский кратер
Амазонский кратер — это гигантская земляная чаша диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров. Он появился около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 45—60 тысяч километров в час.
Хотите верьте, хотите нет, но это один из наименее опасных пауков в Австралии
Лава, млечный путь и падающий метеорит на одном фото
Здесь вы можете посмотреть на людей, которых природа одарила удивительными внешними особенностями.