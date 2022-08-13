18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают одновременно
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18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают одновременно

18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают одновременно

Природа — самый крутой архитектор и дизайнер. Её творения вдохновляют красотой, но и таят в себе множество секретов. Раскрыть их все у нас вряд ли когда-то получится. Однако мы к этому и не стремимся, так как понимаем бессмысленность этой затеи. Нам будет достаточно наслаждаться видами готовых природных шедевров, восхищаться их неповторимостью и величием. Предлагаем вам присоединиться к этому увлекательному занятию.

Вот такой выпал град в Техасе

Карстовая воронка посреди пшеничного поля

Эксперты объясняют появление ям быстрой потерей грунтовых вод. Исследователи зафиксировали в этом районе около 2200 ям, более 700 из которых имеют глубину около метра. Самые большие из них имеют глубину 30 метров.

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Зелёная анаконда — вид змей из подсемейства удавов. Является одной из самых крупных на планете.

Эволюция торнадо

Песчаная буря в Иордании

Тюлени на самом деле суровые хищники

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Фотография яблоневого сада в Ирландии после шторма

Это открытый рот горбатого кита

Волны плюс замёрзшая вода

Дерево раскололо скалу пополам

Гигантское перекати-поле

Гусеницы гигантского шёлкового мотылька

Белый медведь под водой

Амазонский кратер

Амазонский кратер — это гигантская земляная чаша диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров. Он появился около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 45—60 тысяч километров в час.

Хотите верьте, хотите нет, но это один из наименее опасных пауков в Австралии

Лава, млечный путь и падающий метеорит на одном фото

Здесь вы можете посмотреть на людей, которых природа одарила удивительными внешними особенностями.

# Интересное
По материалам: twizz

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