18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают одновременно

Природа — самый крутой архитектор и дизайнер. Её творения вдохновляют красотой, но и таят в себе множество секретов. Раскрыть их все у нас вряд ли когда-то получится. Однако мы к этому и не стремимся, так как понимаем бессмысленность этой затеи. Нам будет достаточно наслаждаться видами готовых природных шедевров, восхищаться их неповторимостью и величием. Предлагаем вам присоединиться к этому увлекательному занятию.

Вот такой выпал град в Техасе

Карстовая воронка посреди пшеничного поля

Эксперты объясняют появление ям быстрой потерей грунтовых вод. Исследователи зафиксировали в этом районе около 2200 ям, более 700 из которых имеют глубину около метра. Самые большие из них имеют глубину 30 метров.

Эта травинка покрылась льдом после недавнего дождя

Зелёная анаконда — одна из самых больших змей на Земле

Зелёная анаконда — вид змей из подсемейства удавов. Является одной из самых крупных на планете.

Эволюция торнадо

Песчаная буря в Иордании

Тюлени на самом деле суровые хищники

Лист, образовавшийся после ледяной бури

Фотография яблоневого сада в Ирландии после шторма

Это открытый рот горбатого кита

Волны плюс замёрзшая вода

Дерево раскололо скалу пополам

Гигантское перекати-поле

Гусеницы гигантского шёлкового мотылька

Белый медведь под водой

Амазонский кратер

Амазонский кратер — это гигантская земляная чаша диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров. Он появился около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 45—60 тысяч километров в час.

Хотите верьте, хотите нет, но это один из наименее опасных пауков в Австралии

Лава, млечный путь и падающий метеорит на одном фото

Здесь вы можете посмотреть на людей, которых природа одарила удивительными внешними особенностями.