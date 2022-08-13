2 новых бонуса стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 12:05 Вадим Карасев
Подписчики Game Pass Ultimate могут получить 2 новых перка бесплатно — это бонусы для игр Black Desert и ANVIL, обе этих игры доступны в подписке Game Pass.
Black Desert
Для игры Black Desert в рамках нового перка доступен особый подарочный комплект. Он включает в себя множество разных бонусов:
Secret Book of Old Moon (событие) (7 дней)
Value Pack (событие) (7 дней)
Купон на расширение инвентаря +4
Artisan`s Memory (5 шт.)
Elion`s Tear (5 шт.)
Забрать перк можно до 9 октября 2022 года.
ANVIL
В рамках бонуса для ANVIL игроков ждет мечник Draken и его набор скинов. Кроме того, игроки получат по 2000 дополнительных крон для разблокировки контента.
Забрать перк можно до 21 октября 2022 года.
По материалам: newxboxone