2 новых бонуса стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate
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2 новых бонуса стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate

2 новых бонуса стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate


Подписчики Game Pass Ultimate могут получить 2 новых перка бесплатно — это бонусы для игр Black Desert и ANVIL, обе этих игры доступны в подписке Game Pass.

Black Desert


Для игры Black Desert в рамках нового перка доступен особый подарочный комплект. Он включает в себя множество разных бонусов:



Secret Book of Old Moon (событие) (7 дней)



Value Pack (событие) (7 дней)



Купон на расширение инвентаря +4



Artisan`s Memory (5 шт.)



Elion`s Tear (5 шт.)

Забрать перк можно до 9 октября 2022 года.

ANVIL


В рамках бонуса для ANVIL игроков ждет мечник Draken и его набор скинов. Кроме того, игроки получат по 2000 дополнительных крон для разблокировки контента.

Забрать перк можно до 21 октября 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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