2 новых бонуса стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass Ultimate могут получить 2 новых перка бесплатно — это бонусы для игр Black Desert и ANVIL, обе этих игры доступны в подписке Game Pass.

Black Desert





Для игры Black Desert в рамках нового перка доступен особый подарочный комплект. Он включает в себя множество разных бонусов:

Secret Book of Old Moon (событие) (7 дней)Value Pack (событие) (7 дней)Купон на расширение инвентаря +4Artisan`s Memory (5 шт.)Elion`s Tear (5 шт.)

Забрать перк можно до 9 октября 2022 года.

ANVIL





В рамках бонуса для ANVIL игроков ждет мечник Draken и его набор скинов. Кроме того, игроки получат по 2000 дополнительных крон для разблокировки контента.

Забрать перк можно до 21 октября 2022 года.