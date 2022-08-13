499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
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499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в региона подтверждено 302 662 случая заболевания, сообщает областной оперштаб 13 августа.

Госпитализирован 31 пациент, всего в больницах 443 человека. Выздоровели за сутки 297 человек, за все время — 295 728. От инфекции за сутки умер один человек, за всю пандемию — 8 712. Еще один житель Иркутской области скончался от иного заболевания, всего таких случаев 736.

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По материалам: irk

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