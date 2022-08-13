6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
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6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма

6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
Порой человеку кажется, что он знает все о собственном теле, но это далеко не так и всегда есть вероятность узнать что-то новое и полезное. Что касается практического применения полученных знаний, то все будет зависеть от человека, но даже читать о подобном просто интересно. Что реально, но о нем мало знают:

1. Приятный запах может подавить тягу к курению

Имеется в виду любой приятный запах для конкретного человека. Чем больше и чаще он будет его вдыхать, тем меньше будет тяга к курению, но естественно это не означает, что человек должен до тошноты нюхать только одни запахи. Тогда отвращение к ним появиться быстрее, чем возникнет тяга бросить курить. Ученые рекомендуют не забывать об этом, если человек действительно пробует бросить курение.

2. Гипноз снижает болевые ощущения

Для многих гипноз остается каким-то мошенничеством или магией, но проведенные исследования подтверждают, что гипноз способен уменьшить практически любые болевые ощущения на 30-40 % в среднем, особенно если сам человек хорошо внушаемый (ведомый).

3. Люди «совы» могут на несколько недель становиться «жаворонками»

Хоть подобное разделение на типы и кажется смешным, разным людям действительно тяжело/легко вставать по утрам, но, как оказалось, биотип может поменяться. Подобное возможно если систематически сдвигать время отхода ко сну на несколько часов раньше, а просыпаться стараться только в одно время.

4. Человек не должен двигаться какое-то определенное количество времени, чтобы получать пользу

В современных тенденциях о здоровье и спорте можно часто слышать, что нужно двигаться какое-то столько-то времени или получать определенный уровень нагрузки, но реальная польза не зависит от точного количества. Скорее важно, что человек будет делать и с какой интенсивностью и степенью усилия.

5. Чем медленнее человек ест, тем быстрее к нему приходит чувство насыщения

Суть в том, что мозгу требуется время чтобы получить сигналы от пищеварительной системы, потому если кушать медленно, то человек не только лучше разжует пищу и получит удовлетворение, но и быстрее насытиться без серьезного переедания.

6. В зависимости от положения тела еда может ощущаться вкуснее

Данный феномен зависит не от физиологии, а от эмоционального состояния. То есть когда положение тела удобное, а человека ничего не отвлекает, то еда всегда будет казаться вкуснее, чем в моменты, когда человек есть стоя или куда-то спешит.

7. Можно насыться только запахом

Суть в том, что организм не всегда может правильно идентифицировать источник насыщения, а потому иногда вполне можно обойтись только запахом. Это к слову отличный способ насладиться запахом от вредной еды, а заменить ее чем-то полезным. Столь своеобразный способ обмануть организм может сработать на ура, особенно когда человек придерживается диеты. Все это кажется странным, но человек вполне может проверить все это на себе, без каких-либо проблем для организма. Многих удивит насколько реальным и интересным может оказаться реакция, главное не усердствовать с новыми впечатлениями и тем более не рисковать здоровьем.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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