Адвокат письменно подтвердил отсутствие секретных документов у Трампа

Вадим Карасев

NYT: адвокат Трампа подтвердил, что все секретные документы были возвращены правительству

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа письменно подтвердил отсутствие секретных документов у политика. Об этом сообщает издание The New York Times.

В июне адвокат подписал заявление о том, что все документы с пометкой «секретно», хранившиеся в коробках в хранилище в имении Мар-а-Лаго, были возвращены правительству. Как отмечает издание, существование такого заявления, о котором ранее не было известно, может указывать на то, что бывший президент был не до конца открыт со следователями на этот счет. Озабоченность Минюста о ненадлежащем обращении с документами также усилили записи с камер наблюдения в поместье.

О том, что агенты ФБР нашли в доме Трампа 11 комплектов секретных документов, сообщало издание The Wall Street Journal. Четыре из них были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта — грифом «секретные» и еще три — «конфиденциальные».

Сам Трамп заявил, что ФБР не стоило изымать документы при обыске в его поместье, поскольку они были рассекречены. Он добавил, что был готов добровольно передать бумаги, агентам следовало «лишь попросить» об этом.