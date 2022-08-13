Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП
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Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП

Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП

Энн Хеч ("Шесть дней, семь ночей", "Донни Браско", "Психо"), на прошлой неделе устроившая аварию в Лос-Анджелесе, скончалась в одной из местных клиник. Об этом сообщил журналистам ее сын Гомер.

Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. Спустя шесть дней невероятных эмоциональных качелей я пребываю в глубокой печали, которую не могу выразить словами. Надеюсь, моя мама больше не испытывает боли. Мне хочется верить, что теперь она познает вечную свободу,

— приводит слова Гомера издание Fox News.

Напомним, что 5 августа Энн Хеч врезалась на своем синем Mini Cooper в гараж жилого комплекса, а потом в соседний дом, из-за чего ее автомобиль воспламенился. Актрису госпитализировали с серьезными ожогами.

Все это время Энн находилась в коме. Врачи боролись за ее жизнь, но в пятницу они диагностировали у нее смерть мозга, поэтому близкие актрисы приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения. Также они планируют исполнить желание Энн стать после смерти донором органов.


Источник Fox News в полиции Лос-Анджелеса сообщил изданию, что тесты, взятые у Энн Хеч после аварии, показали наличие в ее крови наркотических веществ. Однако еще не доказано, что это не связано с препаратами, которые врачи ввели ей в качестве лечения.

В 2001 году актриса откровенно рассказала в интервью ABC News о своей борьбе с зависимостями, к которым привели детские травмы — будучи ребенком, Энн подверглась сексуализированному насилию со стороны отца, баптистского пастора Дональда Хеча.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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