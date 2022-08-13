Актрису Людмила Хитяева доставлена в московскую клинику с травмой головы

СМИ сообщают, что звезда «Тихого Дона» 91-летняя Людмила Хитяева доставлена в столичную клинику с черепно-мозговой травмой. По информации «Пятого канала», артистка неудачно упала у себя дома. Подробности о тяжести травмы и прогнозах врачей уточняются. В окружении актрисы уверяют, что она получила травму, споткнувшись дома.





Информацию о том, что Людмила Ивановна действительно госпитализирована, подтвердил ее бывший супруг, спортсмен и постановщик трюков Валерий Леонтьев. По его словам, актрису доставили в НИИ им. Склифосовского. Леонтьев утверждает, что состоянию здоровья Хитяевой ничего не угрожает, и задерживаться с медицинском учреждении Людмила Ивановна не желает.

«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет оставаться», — сообщает экс-супруг.





В последний раз Людмила Ивановна появлялась на экранах в начале 2022 года в шоу «Прямой эфир». Она не жаловалась на свое самочувствие и показывала отличную форму для своих лет. Актриса рассказывала, что старается вести здоровый образ жизни и занимается гимнастикой. Регулярные тренировки помогают ей даже в таком возрасте легко касаться руками пола, не сгибая коленей.