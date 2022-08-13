Александр Малинин оказался не по карману Россиянам
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Александр Малинин оказался не по карману Россиянам

Александр Малинин оказался не по карману Россиянам
Певец Александр Малинин не снижает цены на свои концерты, поэтому они отменяются. Александр и Никита Малинины планировали выступить в Геленджике и Сочи. Однако зрители не торопились покупать билеты из-за высокой цены. В похожей ситуации оказались и другие артисты. 12 и 13 августа Александр Малинин с сыном Никитой должны были выступить на юге страны. Артистам не удалось собрать и трети зала. В кассах предположили, что такая ситуация сложилась из-за дороговизны билетов. За первые ряды поклонникам пришлось отдать шесть тысяч рублей, а места на галерке продавались за тысячу семьсот. «Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе», — комментируют срыв мероприятия в кассах.
Концерт 42-летней Анны Семенович и группы «Земляне», который должен был состояться сегодня вечером в Геленджике, тоже отменен. Собранных средств не хватило даже на то, чтобы оплатить перелет пышногрудой блондинки. Сейчас поклонникам возвращают деньги за несостоявшееся выступление. В кассах призывают артистов на некоторое время снизить гонорары, приводя в пример исполнителя хита «Ягода-Малинка». Хабиб просит относительно небольшую сумму — всего 600 тысяч рублей за выступление. Благодаря этому цены на билеты остаются недорогими, и молодежь охотно идет послушать любимого певца вживую. Ранее творчество 63-летнего Александра Малинина и его 40-летнего сына Никиты прокомментировал известный журналист Михаил Шахназаров. В эфире шоу «Полный абзац» он обрушился на звездную семью с критикой: «Я видел афишу в Сочи: Александр Малинин и сын. Но это вообще караул. Ребенок вообще петь не умеет».
# Шоу-бизнес Малинин Александр
По материалам: z-aya

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