Алла Пугачева ни кому не нужна, заявил музыкальный критик
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Алла Пугачева ни кому не нужна, заявил музыкальный критик

Алла Пугачева ни кому не нужна, заявил музыкальный критик
Соседов высказала о возвращении певицы Аллы Пугачевой на сцену. Пока Алла Пугачева с детьми прогуливается по побережью Юрмалы, в России гадают, вернется ли она домой. Хотя ранее Примадонна заявляла, что обязательно приедет к сентябрю. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что о возобновлении карьеры на родине ей думать уже не стоит.
«О каком творчестве или возвращении на сцену может идти речь? Да и в Израиле, куда она уехала и где проживает большое количество русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной», — сказал Соседов «Вечерней Москве». Напомним, из России Алла Пугачева с семьей уехала в начале марта. Четыре месяца они жили в Израиле, а недавно перебрались в Юрмалу.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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