Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
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Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды

Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды

Что носили звезды на этой неделе, чьи образы копировали и каким трендам следовали — традиционно обсуждаем в новой подборке редактора моды Нади Бесчетниковой.

Хотя барбикор и не сдается (о нем позже), как ни пытаются его вытравить кислотно-салатовым или синим, на этой неделе наметился ситуативный тренд на золото, поддержанный самыми разными модницами. Например, стилистка Бейонсе Марни Сенофонте сверкала в архивном платье Pierre Cardin на вечеринке по случаю презентации альбома Renaissance.

Ну а мы оценим двух других последовательниц тренда. Кайли Дженнер из архивов же достала топ с капюшоном Paco Rabanne и повторила на новый лад образ Кайли Миноуг из клипа Can't Get You Outta My Head (та снималась в платье с аналогичным кроем лифа), ну а Виктория Шелягова блистала в Maisonesve на холуйских водоемах. Жаль, что Жар-птицу уже сыграл Филипп Киркоров. Впрочем, еще вакантна позиция дублера "Кивина в золотом".


Кайли Дженнер


Кайли Миноуг
Виктория Шелягова

Проявившая чудеса гибкости в выражении гражданской позиции (ее хватило на "два стула") и щелкнувшая по носу немцев (несмотря на протесты, концерт в Регенсбурге состоялся), Анна Нетребко вернулась к активному ведению инстаграма* и своим модным хроникам.

Стильно — и точка,

— прокомментировали новый образ оперной певицы в телеграм-канале "НеМалахов".

И добавить к этому, если честно, нечего.


Анна Нетребко

Инстадива* Анастасия Решетова на этой неделе поддерживала отечественного производителя. Поняв, что копировать образы Ким Кардашьян и Рианны скоро будет нечем, ее стилист Алеко Надирян переквалифицировался в дизайнера и демонстрировать первое свое творение доверил именно Анастасии. Платье с лифом в корсетном стиле и перчатками в модном розовом оттенке было создано специально для нее.


Анастасия Решетова

Модная новость недели, о которой написал даже Vogue: майки-алкоголички из осенней коллекции Prada (показ прошел в феврале), наконец-то поступили в продажу. На официальном сайте они стоят 690 евро (по актуальному курсу это около 43 тысяч рублей).

Да, обычная белая майка. Только с черным треугольником Prada, из осеннего показа. И что-то мне подсказывает — будет хит, ведь у многих понты дороже денег,

— прокомментировали старт продаж в телеграм-канале Mur.

И как в воду глядели: Ксения Чилингарова уже успела принарядиться в подиумный лук, не забыв упомянуть, что она может "флиртовать с другими, но всегда возвращается к своей Prada".


Ксения Чилингарова


Осторожно, лук Беллы Хадид на этой неделе может вызвать вьетнамские флешбэки о том, как в 2002-м вы отдыхали в деревне у бабушки, стараясь быть "по-городскому" модной, и ходили в сельпо за жвачками Love is.


Белла Хадид

Не только звездные образы на этой неделе оказывались в центре внимания. На сайте Dazed вышел материал про оригинальные наряды, которые создает молодой дизайнер Аника Лейла. Фишкой ее нарядов являются зловещие или пугающе-милые лица, которые она наносит в виде принтов или формирует из драпировок.

Меня всегда очень восхищали лица. Вероятно, это потому, что у меня плохое зрение, поэтому, когда кто-то находится передо мной, я сразу анализирую его лицо,

— объясняет концепцию Аника.


Работа Аники Лейлы


Ну а завершаем подборку напоминанием: барбикор все еще с нами и не торопится уходить. Даже Джастин Бибер забросил безразмерные худи и мрачные костюмы оверсайз Balenciaga и раздобыл бабушкины бусики.


Джастин Бибер

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Образ недели


Кайли ДженнерВиктория ШеляговаАнна НетребкоАнастасия РешетоваКсения ЧилингароваБелла ХадидРаботы Аники ЛейлыДжастин Бибер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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