Андрею Макаревичу зарубили гастроли
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Андрею Макаревичу зарубили гастроли

Андрею Макаревичу зарубили гастроли
Певец Андрей Макаревич признался, что его не хотят видеть ни в России, ни за рубежом. Артист вот уже несколько месяцев живет за границей — вместе с молодой женой и сыном они обосновались в Израиле. Недавно музыкант пожаловался, что в связи с новыми обстоятельствами ему сложно перемещаться по миру. 68-летний Макаревич и раньше говорил, что не собирается возвращаться в Россию, в которой его сегодня многое не устраивает. Тем более, по его словам, власти страны, по сути, запретили выступления «Машины времени». А все из-за того, что он смело высказывается на предмет политических событий в мире.
Теперь к существующим трудностям добавились проблемы с визами. Несколько стран Европейского союза заявили, что хотят приостановить допуск граждан России в свои страны. Такие пожелания, например, прозвучали в Эстонии, Финляндии и других странах. И, похоже, Макаревича это сильно беспокоит. «Концерты в России у нас закрыты. По миру — масса приглашений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус», — отметил музыкант в социальных сетях. Действительно, афишных концертов лидер «Машины времени» не давал уже давно. Недавно он публиковал информацию о том, что выступление состоится в Грузии. Но теперь и этот концерт тоже под вопросом. Отметим, что Макаревич занял критикующую позицию по отношению к российским властям и ряду патриотично настроенных граждан. Он несколько раз оскорбил подписчиков, чем изрядно удивил своих фанатов. Правда, затем Андрей Вадимович пояснил — он оскорбил только тех, кто, по его мнению, не имеет пацифистской позиции. Как будет дальше складываться творческая судьба Макаревича, непонятно. Недавно о нем нелестно высказался продюсер Максим Фадеев, который отметил, что ничего сверхвыдающегося в искусстве лидер «Машины времени» не сделал.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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