Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей Burnout и Need for Speed
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Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей Burnout и Need for Speed

Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей Burnout и Need for Speed


Издательство THQ Nordic анонсировало новую гоночную аркаду в открытом мире от студии Three Fields Entertainment. Игра получила название Wreckreation, и издательство отдельно подчеркивает, что создается она командой, в которую входят разработчики игр Burnout и Need for Speed.

Игра Wreckreation предложит огромный открытый мир площадью 400 квадратных километров. Игроки в этом мире смогут не только перемещаться на автомобилях, но и формировать его под себя, что-то создавая или разрушая. Создатели проекта называют игру «идеальной песочницей с открытым миром для любителей вождения и гонок».




Выйдет Wreckreation на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Даты релиза у нее пока нет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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