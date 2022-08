Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей Burnout и Need for Speed

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic анонсировало новую гоночную аркаду в открытом мире от студии Three Fields Entertainment. Игра получила название Wreckreation, и издательство отдельно подчеркивает, что создается она командой, в которую входят разработчики игр Burnout и Need for Speed.

Игра Wreckreation предложит огромный открытый мир площадью 400 квадратных километров. Игроки в этом мире смогут не только перемещаться на автомобилях, но и формировать его под себя, что-то создавая или разрушая. Создатели проекта называют игру «идеальной песочницей с открытым миром для любителей вождения и гонок».

Выйдет Wreckreation на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Даты релиза у нее пока нет.

Watch this video on YouTube