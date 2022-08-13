Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не хотят идти люди
Сегодня, 23:30
Концерт певца Александра Малинина был отменен, потому что билеты не покупали. Бывшая жена Александра Малинина жестко раскритиковала его творчество. Ольга Зарубина считает, что публике уже не интересны выступления звезды романсов, и дело вовсе не в высокой стоимости билетов на концерт. В эти дни Александр Малинин с сыном Никитой должны были выступать в Геленджике. Однако концерты пришлось отменить из-за низкого спроса — не выкуплена была даже и треть зрительского зала. Сейчас организаторы возвращают деньги за купленные посадочные места. Кроме того, в аналогичной ситуации оказались Анна Семенович и группа «Земляне». Работники касс считают, что завышенная цена послужила причиной отмены выступления артиста. Однако бывшая жена Малинина придерживается совершенно иного мнения.
«Здесь материальная сторона вопроса — то, что у людей нет денег, — не главная. На других-то артистов билеты покупают хорошо! Я думаю, что низкие продажи связаны с тем, что в нашем шоу-бизнесе пошла тенденция застоя. В последнее время это можно видеть отчетливо. Людям надоело слушать застойный нафталин. Сейчас есть много зарубежных исполнителей, которые перестраивают мышление наших людей. Показывают им, что такое вокал, как нужно петь. В целом, что такое настоящая музыка, которая должна наполнять человеками эмоциями. А не просто что-то бурчать себе под нос!», — считает 63-летняя исполнительница. А что касается Малинина, то тут Ольга Владимировна призналась, что тут все было ожидаемо. «Для меня было открытием, что на него раньше покупали билеты за большие деньги, — говорит звезда. — Вот это для меня было удивлением».
По материалам: z-aya