Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не хотят идти люди

Концерт певца Александра Малинина был отменен, потому что билеты не покупали. Бывшая жена Александра Малинина жестко раскритиковала его творчество. Ольга Зарубина считает, что публике уже не интересны выступления звезды романсов, и дело вовсе не в высокой стоимости билетов на концерт. В эти дни Александр Малинин с сыном Никитой должны были выступать в Геленджике. Однако концерты пришлось отменить из-за низкого спроса — не выкуплена была даже и треть зрительского зала. Сейчас организаторы возвращают деньги за купленные посадочные места. Кроме того, в аналогичной ситуации оказались Анна Семенович и группа «Земляне». Работники касс считают, что завышенная цена послужила причиной отмены выступления артиста. Однако бывшая жена Малинина придерживается совершенно иного мнения.«Здесь материальная сторона вопроса — то, что у людей нет денег, — не главная. На других-то артистов билеты покупают хорошо! Я думаю, что низкие продажи связаны с тем, что в нашем шоу-бизнесе пошла тенденция застоя. В последнее время это можно видеть отчетливо. Людям надоело слушать застойный нафталин. Сейчас есть много зарубежных исполнителей, которые перестраивают мышление наших людей. Показывают им, что такое вокал, как нужно петь. В целом, что такое настоящая музыка, которая должна наполнять человеками эмоциями. А не просто что-то бурчать себе под нос!», — считает 63-летняя исполнительница. А что касается Малинина, то тут Ольга Владимировна призналась, что тут все было ожидаемо. «Для меня было открытием, что на него раньше покупали билеты за большие деньги, — говорит звезда. — Вот это для меня было удивлением».