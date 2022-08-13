Что можно и что нельзя делать на Медовый Спас или Маковей в 2022 году

На Медовый Спас или, как его еще называют, Маковея верующим нельзя нарушать церковные каноны. В 2022 году его отмечают 14 августа. Именно этот день считается символическим окончанием лета и началом осени, что становится заметно по переменам в погоде.

Что нельзя делать на Маковея

С 14 августа начинается Успенский строгий пост. Это значит, что в этот день есть можно только пищу растительного происхождения. Под запретом спиртное: не стоит пить даже красное вино. Это не значит, что запрещено отметить Маковый Спас в кругу семьи, напротив.

Одна из традиций дня — праздничное застолье. Хозяйки накануне пекут пироги и печенье, жарят блины и оладьи, чаще — с маком и медом. Но все это постное.





До Медового Спаса нельзя есть мед. Только когда он будет освящен на утреннем праздничному богослужении, им разрешено будет полакомиться каждому. Сначала следует попробовать каждому члену семьи 1 ложку принесенного из храма меда, который потом хранят дома весь год и едят, как лекарство, а уже потом приниматься за другие яства.

Не стоит в такой праздник ругаться, ссориться, выяснять отношения, сквернословить и шуметь. Даже громко разговаривать нее рекомендуется.





Нельзя отвечать грубостью на чужие дерзкие слова и не поддаваться на провокации окружающих, которые пытаются затеять ссору.

Чистые помыслы и пожелания добра всем людям — в таком состоянии лучше всего провести 14 августа 2020 года. Ни убирать, ни стирать, ни утюжить, ни заниматься рукоделием, ни работать в огороде на Первый Спас нельзя. Единственное, что разрешено — собирать урожай.

Что можно делать на Маковый Спас





С самого утра верующие идут в храм, принося с собой корзины с медом, фруктами и букеты из цветов и лекарственных трав. Проходит специальное богослужение, на котором церковнослужители освящают принесенную еду своих прихожан.

По окончании божественной службы, присутствующие идут крестным ходом к ближайшему водоему. Когда вода будет освящена, стоит искупаться. Это один из главных обычаев праздника.

Считается, что эта вода обладает особыми свойствами: она исцеляет от многих болезней и дарит здоровье на весь год. Именно окунаясь в эту воду человек получает прилив бодрости и заряд энергии, необходимой для жизни. Обычно после Медового спаса вода в реках и озерах становится холодной.





Существует обычай посыпать углы жилых помещений освященным в храме маком. Букет, который был освящен и принесет из церкви домой, высушивают и помещают в углу возле икон.

Там он простоит до следующего Маковея. Есть поверье, что кто в Первый спас отведает булочек со свежим медом, то у того исполнится самое заветное желание.