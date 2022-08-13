Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой: «Господи, пусть ее пару недель не найдут»
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Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой: «Господи, пусть ее пару недель не найдут»

Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой: «Господи, пусть ее пару недель не найдут»

Вот уже два дня Ольга Бузова не выходит на связь. Певица улетела в отпуск покорять горы, пообещав делиться в блоге происходящим, но уже длительное время не выходит в эфире и молчит, что ей не свойственно.


Поклонники 36-летней теледивы бьют тревогу — куда пропала их любимица Ольга Бузова? А вот хейтеры радуются этому обстоятельству. Так, в числе уставших от творчества исполнительницы хита «Мало половин» оказалась ведущая Дана Борисова. Скандальная блондинка дерзко прокомментировала происходящее. «Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!» — написала 46-летняя Дана.

Однако ее комментарий жестко раскритиковали. «Лучше на нее смотреть, чем на наркоманскую рожу»; «Опять под наркотой? Нормальные люди такое друг другу не желают!»; «Как вам хватило совести такое написать, Дана! Вы опустились в глазах многих ваших поклонников», — написали пользователи Сети.

Но Борисова за словом в карман не полезет, она не скрывает, что страдала разного рода зависимостями. «В чем проблема-то? Такой человек, как и другие. Я вот наркоманка и алкоголичка с большим стажем, и что? Вообще не парюсь и принимаю свои зависимости», — резко ответила звезда российского шоу-бизнеса.

Напомним, пошли вторые сутки, как Ольга Бузова перестала выходить на связь даже с родными. Никто не знает, где она и все ли с ней в порядке. «Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями!

Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать», — такова последняя запись в блоге звезды.

Между тем СМИ сообщают, что с артисткой все в порядке и она сейчас отдыхаете в отеле. Вертолет, на котором Оля улетела в путешествие, вернулся на базу.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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