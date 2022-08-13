Давид Манукян похвастался автомобилем за 20 млн рублей

Вадим Карасев

Очередная дорогая покупка Давида Манукяна вызвала у поклонников массу вопросов. Неужели ведущие Дом-2 так много зарабатывают?Несмотря на то, что летом на телестройке был введён довольно жёсткий режим экономии, один из ведущих Дом-2, Давид Манукян, достаточно часто вел Лобное место и активно общался с другими участниками тет-а-тет. Стоило ему только похвастаться очередной сверхдорогой покупкой, как мгновенно посыпались вопросы от заинтересованных фанатов.Дава решил приобрести себе новое авто — Сadillac Escalade , стоимость которого составляет двадцать миллионов рублей. Естественно, его поклонники с нескрываемым сарказмом начали интересоваться, где же он столько заработал? Неужели в качестве ведущего Дом-2? Однако они забывают, что Давид является известным блогером и расценки на рекламу у него очень даже высокие.Интересно, что же является ключевым фактором? То, что Манукян регулярно появляется на экранах? Что думаете?