День 13 августа в истории

День физкультурника

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Празднуется ежегодно во вторую субботу августа.

Первоначально в 1939 году Советом Народных Комиссаров СССР был учрежден Всесоюзный день физкультурника. Впервые он прошел 18 июля 1939 года. Очень быстро праздник стал днем всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. По всей стране проводились красочные парады физкультурников и спортивно-гимнастические выступления.

После распада СССР традиция празднования Дня физкультурника сохранилась.

В настоящее время более 34% россиян систематически занимается физической культурой и спортом. В сентябре 2014 года в РФ была введена программная и нормативная основа физического воспитания граждан — Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» (ГТО).

Международный день левшей

Впервые этот праздник отметили в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей.

Левши составляют от 3 до 10% человечества. Причем в молодом возрасте их больше, а в зрелом и пожилом меньше: среди 20-летних — 13%, а среди 80-летних — менее 1%.

Левшами были: Цезарь, Леонардо да Винчи, Наполеон, Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Сергей Рахманинов, Франц Кафка, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и др.

21 год назад (2001) указом Президента РФ было учреждено ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС)

Компания была образована путем слияния федеральных государственных унитарных предприятий «Главный центр управления сетями радиовещания и магистральной радиосвязи» и «Главный центр радиовещания и телевидения», а также организаций, которые занимались распространением и трансляцией телерадиосигнала, выделенных из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

РТРС осуществляет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов на всей территории России. Совместно с ВГТРК, Первым каналом, телецентром «Останкино» и ФГУП «Космическая связь» составляет основу государственной системы телерадиовещания.

32 года назад (1990) Президент СССР М. Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов»

Всего в период с 1921 по 1953 год политическим репрессиям были подвергнуты свыше 4 миллионов человек, из них около 800 тысяч — были приговорены к высшей мере наказания. Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда всего за два года по 58-й статье («контрреволюционные преступления») были осуждены 1,3 миллиона человек, из которых свыше половины расстреляны.

Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался в 1956 году после доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. В 1950‑1960‑х годах были реабилитированы свыше 500 тысяч человек. В середине 1960‑х годов процесс был свернут и возобновился лишь в 1990 году, после подписания указа Президента СССР от 13 августа 1990 года. В октябре 1991 года был принят закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», который действует и поныне.

77 лет назад (1945) в ходе Советско-японской войны началась Сейсинская десантная операция

Ее целью был захват японской военно-морской базы Сейсин на побережье Северной Кореи, через которую осуществлялась связь по морю Квантунской армии с Японией.

За три дня войска морской пехоты Тихоокеанского флота захватили базу, тем самым отрезав армию противника от японских островов и позволив советским войскам сохранить высокий темп наступления на корейском приморском направлении.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась Донбасская стратегическая наступательная операция

В ней участвовали войска Юго-Западного (под командованием генерала Родиона Малиновского) и Южного (под командованием генерала Федора Толбухина) фронтов. Всего более 1 миллиона человека, около 21 тысячи орудий и минометов, свыше тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около 1,5 тысячи самолетов. Им противостояла группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Немецкие войска имели около 540 тысяч человек, 5,4 тысячи орудий и минометов, 300 танков и штурмовых орудий, более тысячи самолетов.

В ходе Донбасской стратегической наступательной операции, которая была завершена 22 сентября 1943 года, советские войска продвинулись на глубину до 300 километров, разгромив 13 дивизий противника. Был освобожден Донбасс и созданы благоприятные условия для освобождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма.

200 лет назад (1822) вышел указ императора Александра I «О запрещении тайных обществ масонских лож»

Первые масонские ложи появились в России в начале XVIII века. Масонами были императоры Павел I и Александр I, полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, литераторы Александр Пушкин и Александр Грибоедов, декабристы Павел Пестель, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев.

Масонские ложи в России неоднократно подвергались гонениям. Они трижды запрещались императорскими указами — при Екатерине II, Павле I и Александре I.

Однако, несмотря на запреты властей, масонские ложи в России продолжали действовать вплоть до 1918 года, когда они были запрещены уже советским правительством.

61 год назад (1961) начато сооружение одного из самых известных символов холодной войны — Берлинской стены

После Второй мировой войны Берлин был поделен между странами-победительницами (СССР, США, Великобританией и Францией) на четыре оккупационные зоны. Восточная часть города, занятая советскими войсками, стала столицей ГДР, а западная, в пределах оккупационных зон США, Великобритании и Франции, существовала как самостоятельная политическая единица — Западный Берлин.

До 1961 года внутригородская граница была открыта, но из года в год росло количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин (до начала возведения стены на запад бежали более двух миллионов человек). 12 августа 1961 года Совет министров ГДР по согласованию с Организацией Варшавского Договора принял решение о сооружении пограничных заграждений на границе с Западным Берлином. В ночь на 13 августа было начато строительство Берлинской стены. Сначала были установлены временные заграждения, а 18 августа начали возводить бетонную стену.

Общая длина Берлинской стены составляла более 110 километров, высота достигала 3,6 метра, а толщина — 1,5 метра. Она была собрана из 45 тысяч бетонных блоков и на всем протяжении была обтянута колючей проволокой. Вдоль стены располагались свыше 300 вышек с часовыми. Действовало восемь внутригородских КПП и еще шесть — между ГДР и Западным Берлином, а также несколько КПП для транзитного транспорта.

После возведения Берлинской стены поток перебежчиков сократился, но тем не менее за время ее существования на Запад сбежали более 5 тысяч человек. К сожалению, за попытку преодолеть стену своими жизнями заплатили 162 немца.

После падения коммунистического режима в ГДР, в ноябре 1989 года, стена была разрушена ликующими берлинцами и разобрана на сувениры.

86 лет назад (1936) был создан Всемирный еврейский конгресс

Организация была основана в Женеве Нахумом Гольдманом и представителями еврейских общин из 32 стран.

В настоящее время во Всемирный еврейский конгресс входят еврейские общины 115 стран, а также аффилированные с конгрессом региональные структуры и ряд международных еврейских организаций.

94 года назад (1928) в эфир вышла первая цветная телепередача

Первые попытки передачи цветного изображения относятся к началу XX века. В 1907-1908 годах метод одновременной передачи цветных кадров предложил русский инженер Ованес Адамян, в 1925 году — систему 3-цветного телевидения с последовательной передачей цветовых полей с помощью развертывающего диска немецкий изобретатель Пауль Нипков. Техническая реализация этой идеи принадлежит шотландскому ученому Джону Бэрду.

13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, созданную Бэрдом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Изображение было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью.