Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может быть конфискован
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Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может быть конфискован

Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может быть конфискован

Роман Худяков на своей странице во «ВКонтакте» ответил на вопрос подписчиков. Пользователи социальной сети хотели узнать, почему у Софии Ротару до сих пор не конфисковали особняк в Крыму.


45-летний политик напомнил, что певица приобрела историческое здание в Ялте за символическую сумму: 1386 гривен. Она обещала открыть в нем музыкальную школу для одаренных детей или студию звукозаписи, но в здании... заработал отель.

Депутат заверил, что понимает настроения крымчан, желающих изъять имущество в пользу общественности. Однако выступает против бесцеремонного обращения с чужой собственностью. Роман Иванович призвал не уподобляться «преступным режимам», которые замораживают активы и конфискуют личное имущество наших граждан за рубежом.

По его мнению, певица может лишиться особняка, но только если проверка обнаружит нарушения. Госдеятель предложил подписчикам не торопиться и дождаться решения суда.

«Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять — да и все. Но мы так не поступаем. Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговый аудит в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать особняк музыкальной школе или студии звукозаписи», — пишет Худяков на своей странице.

Роман Худяков нередко критикует известных людей, которые предали Россию. Ранее он высказал свое мнение о Марине Овсянниковой, ставшей известной всей стране после скандальной выходки.

Политик посмеялся над планами тележурналистки и предложил завести видеоблог. «Кто будет читать эту книгу, написанную на русском языке?! Никто. Кто будет смотреть фильм об Овсянниковой?! Никто. Шоу на Youtube?! Можно попробовать. Дарю идею. Ведущий в кадре зачитывает новости, а Марина Овсянникова бегает фоном с плакатом — это главное дело ее жизни», — иронизирует он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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