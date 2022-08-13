Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»

Депутат Роман Худяков критикует известных персон, которые предали Россию, переметнувшись на сторону Запада. В этот раз под немилость политика попала бывшая редактор Первого канала Мариан Овсянникова. Блондинка известна тем, что в конце марта устроила провокацию в эфире программы «Время».

Недавно Марина уволилась из немецкого издания, где проработала всего три месяца. Овсянникова объяснила это тем, что у нее возникли трудности с языком, поэтому она не стала продлевать контракт. Роман Худяков не верит словам блондинки и считает, что ее просто убрали за ненадобностью.

«Те, кто дешево продается, обычно никому не нужны. Бывший муж не хочет иметь с Мариной Овсянниковой дел. Дочь остается с ним России. Суды предстоят. Но, видимо, жить ей за кордоном одной, что логично, и ностальгировать по России. Die Welt обещал, что будет содержать «журналистку» — экс-редактора «Первого канала», но быстро разорвал с ней контракт — отработанный материал.

Она сообщает, что не знала немецкого языка. Так что в редакции с ней сильно мучились — ведь ее пристроили за то, что сделала «по большому» на российском ТВ. После чего все иностранные медиа смогли дать эту картинку в эфир. Ее спросили, будет ли учить немецкий? Нет, не будет? До свидания! Доверять лживому Западу даже странно...» — парировал 45-летний депутат в личном блоге.

Также Роман Иванович посмеялся над планами Овсянниковой, которая планирует написать книгу о своих приключениях последних месяцев.

«Кто будет читать эту книгу, написанную на русском языке?! Никто. Кто будет смотреть фильм об Овсянниковой?! Никто. Шоу на Youtube?! Можно попробовать. Дарю идею. Ведущий в кадре зачитывает новости, а Марина Овсянникова бегает фоном с плакатом — это главное дело ее жизни, для него она и родилась в Одессе. Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы закончена, выставки собак — тоже, мужчины «латиноамериканского типа, настоящие мачо» — так она описала свой идеал мужчины, ждут Марину в фавелах Бразилии и трущобах Мексики», — отметил Худяков.

Отметим, что Марина вновь попала в поле зрения правоохранительных органов после новой провокации. Ее задержали и выдвинули обвинение, а следствие потребовало арестовать экс-редактора Первого канала до 9 октября. Басманный суд удовлетворил это ходатайство. Журналистку обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.