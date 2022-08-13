Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»

Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»

Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»

Депутат Роман Худяков критикует известных персон, которые предали Россию, переметнувшись на сторону Запада. В этот раз под немилость политика попала бывшая редактор Первого канала Мариан Овсянникова. Блондинка известна тем, что в конце марта устроила провокацию в эфире программы «Время».


Недавно Марина уволилась из немецкого издания, где проработала всего три месяца. Овсянникова объяснила это тем, что у нее возникли трудности с языком, поэтому она не стала продлевать контракт. Роман Худяков не верит словам блондинки и считает, что ее просто убрали за ненадобностью.

«Те, кто дешево продается, обычно никому не нужны. Бывший муж не хочет иметь с Мариной Овсянниковой дел. Дочь остается с ним России. Суды предстоят. Но, видимо, жить ей за кордоном одной, что логично, и ностальгировать по России. Die Welt обещал, что будет содержать «журналистку» — экс-редактора «Первого канала», но быстро разорвал с ней контракт — отработанный материал.

Она сообщает, что не знала немецкого языка. Так что в редакции с ней сильно мучились — ведь ее пристроили за то, что сделала «по большому» на российском ТВ. После чего все иностранные медиа смогли дать эту картинку в эфир. Ее спросили, будет ли учить немецкий? Нет, не будет? До свидания! Доверять лживому Западу даже странно...» — парировал 45-летний депутат в личном блоге.

Также Роман Иванович посмеялся над планами Овсянниковой, которая планирует написать книгу о своих приключениях последних месяцев.

«Кто будет читать эту книгу, написанную на русском языке?! Никто. Кто будет смотреть фильм об Овсянниковой?! Никто. Шоу на Youtube?! Можно попробовать. Дарю идею. Ведущий в кадре зачитывает новости, а Марина Овсянникова бегает фоном с плакатом — это главное дело ее жизни, для него она и родилась в Одессе. Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы закончена, выставки собак — тоже, мужчины «латиноамериканского типа, настоящие мачо» — так она описала свой идеал мужчины, ждут Марину в фавелах Бразилии и трущобах Мексики», — отметил Худяков.

Отметим, что Марина вновь попала в поле зрения правоохранительных органов после новой провокации. Ее задержали и выдвинули обвинение, а следствие потребовало арестовать экс-редактора Первого канала до 9 октября. Басманный суд удовлетворил это ходатайство. Журналистку обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

На Запорожской АЭС допустили аварию «посерьезнее Чернобыля»
На Запорожской АЭС допустили аварию «посерьезнее Чернобыля»
Напавший на офис ФБР оказался ветераном ВМС США
Напавший на офис ФБР оказался ветераном ВМС США
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины Овсянниковой закончена»
Депутат Худяков: «Прекрасная жизнь в коттедже Новой Москвы для Марины
Жителя Тайшетского района приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки
Жителя Тайшетского района приговорили к пожизненному заключению за
Работающим российским пенсионерам назвали положенные им бонусы
Работающим российским пенсионерам назвали положенные им бонусы
Пьеха: «В подробности развода я не вдавался, сын вырастет, начнет задавать вопросы, и мы поговорим»
Пьеха: «В подробности развода я не вдавался, сын вырастет, начнет
Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на гастроли
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина

Топ на сегодня

JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали
Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали

Еще по теме

Полиция проводит обыск в квартире бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой
Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt
В доме главного редактора Первого канала проведен обыск
Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой