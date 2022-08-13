Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в бикини
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Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в бикини

Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в бикини
Средняя дочь певца Григория Лепса, Ева сейчас отдыхает в Италии, откуда делится пляжными кадрами. Не успел Григорий Лепс выдать замуж свою старшую дочь от первого брака Ингу, которая готовится уже скоро сделать его дедом, как на подходе вторая дочь. 20-летняя Ева Лепс похвасталась фотографией своего отдыха в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми. На нем красавица предстала в ярком купальнике, показав в камеру все свои достоинства и вызвав восхищение в комментариях
«Совершенство», «Кукленок»,  — пишут фолловеры по поводу форм Евы. При этом девушка подчеркивает, что стройность ей дана генетически, она не сидит ни на каких диетах. Ева пошла по стопам родителя, она тоже занимается музыкой, создав группу COSMOS girls, которую можно считать перспективной, так как ее продюсирует сам Григорий Лепс. При этом наследница Лепса от его второй и тоже уже бывшей жены Анны Шаплыковой постоянно подчеркивает, что не хочет пользоваться славой отца и намерена пробиваться в жизни самостоятельно, исключительно за счет своего таланта. Надо отдать должное, Ева не оставила образование и успела в этом году получить диплом журналиста-международника, окончив МГИМО. Училась на платном отделении, но утверждает, что выбрала такой вариант сознательно, чтобы не отнимать бюджетные места у тех, кто не может себе позволить платить от 559 тыс. рублей до 634 тыс. рублей за год обучения.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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