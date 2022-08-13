Джез Корден: сделка между Microsoft и Activision будет закрыта до конца года

Вадим Карасев





О покупке со стороны Microsoft компании Activision Blizzard стало известно в начале этого года. Но самая крупная сделка в игровой индустрии не может быть завершена быстро, она попала под внимание антимонопольных служб, и сама Microsoft прогнозировала, что окончательно закрыта покупка будет лишь к лету 2023 года. Но аналитики и инсайдеры считают, что это может произойти раньше.

Известный аналитик Майкл Пачтер на прошлой неделе высказал мнение, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard будет закрыта до конца года. Теперь же, в рамках подкаста Xbox Two, игровой инсайдер Джез Корден тоже заявил, что считает возможным закрытие сделки между компаниями в этом году. По его словам: «сделка будет завершена к концу года, не позже 31 декабря».

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Напомним, Microsoft приобретает Activision Blizzard за $68,7 миллиардов.