Екатерина Скулкина похудела на 20 кг и показала результат
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Екатерина Скулкина похудела на 20 кг и показала результат

Екатерина Скулкина похудела на 20 кг и показала результат
Звезда Comedy Woman, актриса Екатерина Скулкина поделилась фото, на котором позирует в полный рост. Екатерина Скулкина добилась настоящего вау-эффекта в борьбе с лишним весом. Звезда Comedy Woman уже сбросила больше 20 килограммов и продолжает работать над собой. Накануне она поделилась снимком из отпуска, на котором её едва можно узнать. Скулкина еще пару лет назад круто изменила свои привычки. Она стала строго следить за питанием и регулярно заниматься спортом. Для того, чтобы артистка пропустила тренировку должно произойти что-то серьезное. Во всех остальных случаях: и после долгих перелетов, и в выходной день она обязательно встречается с личным тренером.
Опубликованное фото, на котором она позирует в черном летнем платье, восхитило фанатов, следящих за её успехами в похудении. Для многих Екатерина является примером для подражания и мотиватором. В обсуждении фото публика благодарит звезду за позитивный пример. «Какая худенькая! Завидуем», «Вай, мама, кто это?», «Стройняшка такая, молодец», «Просто божественно, наверное платье надо в талии ушивать!», «Шикардос, лучше прежнего», — пишут поклонники. Стоит отметить, что не всем знаменитостям хватает силы воли на борьбу с ненужными объемами. Некоторые идут по простому пути и решают проблему лишнего веса с помощью пластической операции. Анна Семенович признавалась, что убрала с помощью липосакции жир с определенных зон своего тела. Помимо этого на днях она, кстати, решилась по подтяжку лица.
# Шоу-бизнес Скулкина Екатерина
По материалам: z-aya

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