Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком

48-летняя актриса Екатерина Волкова полгода назад стала бабушкой. Артистка показала подросшего малыша. Звезда картин «Скорая помощь», «Дорога домой», «Доктор Преображенская» Екатерина Волкова недавно впервые стала бабушкой. 11 февраля 2022 года у нее родился внук Тимофей. Артистка признавалась, что наслаждается новым амплуа и старается как можно больше времени проводить с малышом. Екатерина Волкова решила показать, как подрос мальчик. Знаменитость с удовольствием помогает дочери растить ребенка.«Полгода! Как бежит время, не заметишь, как уже на линейке в школе слёзы лить сентиментальной бабуле 😀🥰 Дети это цветы жизни спасибо доченька за такую радость и мотивацию жить», — написала артистка. «Какая милота😍. Здоровья и счастья Тимофею и всей вашей семье❤️», «Какая красивая семья!», «Какой милашка 💓, желаю Тимошке увидеть весь мир в красках 🌈⭐ пусть растет на радость родителям и бабушке», «Какой славный малыш😻 здоровья сладкому персику❤️», — комментируют подписчики. Напомним, актриса — многодетная мама. Старшая дочь знаменитости появилась на свет в ее первом браке. Валерия занимается психотерапией через танцы. От писателя Эдуарда Лимонова актриса растит двоих детей. Их сын родился 7 ноября 2006 года. Его назвали Богданом. А дочь появилась на свет 17 июля 2008 года. Девочке дали имя Александра. Кстати, супруги расстались, когда Екатерина Волкова была беременна наследницей. Однако они смогли сохранить хорошие отношения. Писатель принимал активное участие в жизни детей. К сожалению, в 2020 году Эдуарда Лимонова не стало. Ему было 77 лет.