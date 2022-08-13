Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русскихФинский ресторан Napule Pizzeria Napoletana отверг введение отдельной платы для русских

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию о том, что требовал отдельную плату с гостей из России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заведения.

Как уточнило руководство ресторана, в интернете распространилось изображение поддельной квитанции. На ней видно, что с покупателя якобы «сняли пять евро, потому что он русский». «Этот чек не от Napule. Мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось», — прокомментировали в пиццерии. В заведении отвергли введение отдельной платы для русских.

Компания планирует обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела.

Информация о том, что финский ресторан начал взимать отдельную плату с русских, появилась в СМИ и социальных сетях. В счете, который выложили в сети, видно, что помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: «Русский, отправляйся домой» («Venäläinen, mene kotiin»).

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что нарушения прав граждан России в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации на Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских
Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для
Как быстро и правильно простерилизовать банки для консервации
Как быстро и правильно простерилизовать банки для консервации
Питер Шифф снова предсказал падение биткоина к $10 000
Питер Шифф снова предсказал падение биткоина к $10 000
Давид Манукян похвастался автомобилем за 20 млн рублей
Давид Манукян похвастался автомобилем за 20 млн рублей
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика о причине ссоры с Кабаевой: «Саша была уверена, что я целовалась с ее мужем»
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика о причине ссоры с Кабаевой: «Саша была
Cмерч внезапно вышел из моря на пляж в мексиканском городе Веракрус
Cмерч внезапно вышел из моря на пляж в мексиканском городе Веракрус
Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей Burnout и Need for Speed
Анонсирована новая гонка в открытом мире Wreckreation — от создателей
Яна Кошкина опровергла слухи о своей госпитализации: где сейчас находится актриса
Яна Кошкина опровергла слухи о своей госпитализации: где сейчас
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.08.2022 (15 фото)
Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества
Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского
Отар Кушанашвили: «Говорят, что Максим Галкин с голоду сдохнет – поверьте, у них с братом все хорошо»
Отар Кушанашвили: «Говорят, что Максим Галкин с голоду сдохнет –

Топ на сегодня

Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров

Еще по теме

Лавров опроверг сообщения о выводе русских военных из Африна
В Вашингтоне задержали вооруженного любителя слухов о Клинтон и педофилах
Ресторан в Петербурге наказали за незаконное содержание оленя
Появившаяся информация о зарплате Рассказова абсолютно недостоверная – ХК "Амур"