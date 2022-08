Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

Глава Meta Марк Цукерберг анонсировал внедрение новых функций в мессенджер WhatsApp, ориентированных на повышение конфиденциальности.

Среди них возможность корректировать, кто может видеть ваш статус "онлайн", а также покидать группы без уведомления всех участников, и ограничение скриншотов сообщений.

Спустя несколько недель после того, как РФ оккупировала украинский Херсон, российские военные пришли в офисы местных интернет-провайдеров и потребовали отказаться от контроля над их сетями. Об этом сообщает The New York Times.

После этого херсонские мобильный и интернет-трафик перенаправили через российские сети. Позже заблокировали доступ к Facebook, Instagram и Twitter, а также закрыли украинские сотовые сети, заставляя жителей региона начать пользоваться услугами российских мобильных операторов.

Издание указало, что аналогичная ситуация наблюдается в других городах, оккупированных армией РФ.

Авторы отметили, что ограничение доступа к интернету "является частью стратегии России":

"[Она] сделала эти украинские регионы уязвимыми для обширной системы цифровой цензуры и слежки. РФ может отслеживать веб-трафик и цифровые коммуникации, распространять пропаганду и управлять новостями".

Протокол кроссчейн-взаимодействия и передачи ликвидности deBridge стал целью кибератаки. Вероятно, за ней стоит группировка Lazarus, сообщил сооснователь проекта Алекс Смирнов.

Злоумышленники от его имени разослали сотрудникам deBridge письмо под названием «Новые корректировки зарплаты». Большинство членов команды сразу же сообщили о подозрительном письме, но один из них все скачал и открыл файл. Атака не была успешной, но помогла deBridge изучить ее особенности.

«Вектор атаки следующий: пользователь кликает на ссылку из письма, скачивает и открывает архив, пытается открыть PDF, но PDF запрашивает пароль. Пользователь открывает password.txt.lnk и заражает всю систему», — объяснил Смирнов.

Атака не затрагивает пользователей macOS, однако системы на базе Windows находятся под угрозой, добавил он.

В течение 2022 года злоумышленники создавали фишинговые страницы через Google Sites и Microsoft Azure для кражи криптовалютных кошельков и учетных записей Coinbase, MetaMask, Kraken и Gemini. Об этом рассказали специалисты Netskope Threat Labs.

