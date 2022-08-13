"Френдли фаер, целились в русских": американскому хоккеисту из "Авангарда" не продали коньки в США
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"Френдли фаер, целились в русских": американскому хоккеисту из "Авангарда" не продали коньки в США

"Френдли фаер, целились в русских": американскому хоккеисту из "Авангарда" не продали коньки в США

Генеральный менеджер хоккейного клуба "Авангард" из Омска Алексей Волков в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал о трудностях с покупкой экипировки, с которыми столкнулись его игроки.

Как утверждает управляющий клуба, американец Алекс Бродхерст, присоединившийся к "Авангарду" в текущем году, не смог заказать коньки из США. По словам Волкова, спортсмену не стали продавать экипировку, как только узнали, что он играет за российский клуб.


"Перелеты теперь обходятся существенно дороже. Экипировку Bauer и CCM просто невозможно достать. Наш новичок Алекс Бродхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Американский гражданин хотел заказать у себя в стране коньки. Но как только он подписал контракт с "Авангардом", ему отказали в исполнении заказа", — заявил генеральный менеджер "Авангарда".

Пользователей удивила такая ситуация. "Френдли фаер, целились в русских, а попали по своим", "Ну будет в лаптях играть", "Всем Омском сочувствуем американцу", "Санкции против собственных граждан, прям как на Украине", "Он тоже что ли в американские выборы вмешивался?" – пишут спортивные болельщики в соцсетях, реагируя на новость.

Сам хоккеист рассказал о том, как добирался в Омск. "Не знаю, были ли какие-то проблемы с визой, просто потребовалось больше времени на оформление, чем мы думали. Рад, что все разрешилось. Добраться до России – то еще путешествие, заняло около 45 часов. Из Вашингтона вылетел в Стамбул, на следующий день – в Москву, оттуда – в Омск"


Из-за начала спецоперации РФ на Украине многие легионеры покинули российские хоккейные команды. От участия в сезоне 22/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказались также латвийское "Динамо" и финляндский "Йокерит".

В мае текущего года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Кроме того, федерация отозвала право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Предположительно, мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.

В свою очередь, хоккеист сборной Чехии и клуба НХЛ "Аризона Койотис" Лукаш Клок критически отнесся к отстранению российских спортсменов от чемпионата мира по хоккею. По словам Клока, отстранение спортсменов из России от международных хоккейных соревнований, включая чемпионат мира, стало большой потерей для мирового хоккея.

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По материалам: uposters.ru

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