Глава Тамбовской области провел открытый урок по истории региона для учителей Донбасса

Вадим Карасев

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провел открытый урок по истории региона для учителей Донбасса на площадке Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в поселке Георгиевский.

Егоров рассказал учителям школ и преподавателям среднего профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР об истории области, известных личностях, которые прославили губернию и внесли значительный вклад в развитие территории.

"В мае этого года в составе большой делегации и по инициативе главы администрации области Максима Егорова ездили на Донбасс, где договорились провести на базе Державинского университета курсы переквалификации для учителей ЛНР и ДНР. Считаем важным не только ввести коллег в систему российского образования, но и поддержать их моральный дух. По программе предусмотрены занятия с психологами и экскурсии по Тамбову для знакомства с культурным наследием России и региона", – рассказал и.о. ректора Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ) Павел Моисеев.

Педагоги ТГУ разработали специальные учебно-методические материалы и программы, соответствующие ФГОС и прошедшие экспертизу в Академии Минпросвещения России.

11 августа в Державинском университете к занятиям по повышению квалификации приступил 21 учитель школы и преподаватель среднего профессионального образования Новоайдарского района ЛНР, шефство над которым взяла Тамбовская область.

Обучение рассчитано на 144 часа, часть из которых пройдет в дистанционном формате. После завершения программы повышения квалификации вуз продолжит методическое сопровождение педагогов из ЛНР.

"Я был в Новоайдарском районе, разговаривал с учителями, видел украинские учебники истории, которые построены не на научных знаниях, а на пропаганде и ненависти. В российских школах другой подход к преподаванию истории. Мы учим детей тому, что сила в правде. И тому, как отделить правду от лжи. Почему так важно знать историю и не пытаться ее переписать в угоду сиюминутным интересам. Перед вами стоит сложная задача рассказать об этом вашим ученикам", - сказал глава Тамбовщины.

В ответ педагоги из ЛНР поблагодарили область и вуз за радушный прием. Они уже успели посмотреть областной центр, отметили, что город очень красивый, здесь современность гармонично сочетается с историей.