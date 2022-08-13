Глава Татарстана порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях региона
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Глава Татарстана порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях региона

Глава Татарстана порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях регионаГлава Татарстана Минниханов порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях регионаСюжетМасочный режим:

Глава Татарстана Рустам Минниханов порекомендовал восстановить масочный режим на всех предприятиях республики. Об этом сообщает РИА Новости.

С учетом роста заболеваемости COVID-19, ввести обязательное ношение медицинских масок рекомендуется в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности. «За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID в республике увеличился на 32 процента», — заявил глава региона.

Он также заявил, что необходимо активизировать работу по ревакцинации населения, пока эпидситуация не начала ухудшаться. «Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных и других учреждениях социальной сферы», — сказал он.

14 марта власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Ряд других российских регионов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки также отменили ковид-сертификаты.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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