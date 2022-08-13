Игорь Кобзев и Руслан Болотов проехали в трамвае от Волжской до Центрального рынка
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Игорь Кобзев и Руслан Болотов проехали в трамвае от Волжской до Центрального рынка

Игорь Кобзев и Руслан Болотов проехали в трамвае от Волжской до Центрального рынка

12 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска провели выездное совещание в городском трамвае. Они проехали от остановки Волжская до Центрального рынка. Об этом в своем телеграм-канале написал Игорь Кобзев.

«У города большие планы по обновлению путей и общественного транспорта. Безусловно, поддержу в этом вопросе мэрию. Администрация города совместно с минтрансом и минэкономразвития региона сейчас готовит комплексную заявку по обновлению электрического подвижного состава Иркутска. В документ также включена модернизация контактных линий и путей. Кроме того, разрабатывается проект по замене около двух километров трамвайных путей на малошумные по улицам Степана Разина и Ленина», — написал Игорь Кобзев.

Губернатор рассказал, что проектное решение по двум километрам трамвайных путей выйдет в апреле. «Как только оно будет готово, сможем зайти на федеральное финансирование с 2024 года. В свою очередь, я готов представлять на федеральном уровне интересы Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского в вопросах обновления трамвайного парка. Это направление, безусловно, требует больших финансовых вложений», — добавил губернатор.

Кроме того, губернатор и мэр города посетили Центральный рынок. Глава региона рассказал, что еще несколько лет назад он считался убыточным.

«Два года назад на предприятии началась антикризисная работа. Сейчас рынок впервые за много лет приносит прибыль. Пообщался с продавцами, узнал, как обстоят дела на рынке у местных производителей. Довольны, что для них выделены удачные проходимые места. На специальных социальных рядах дачники продают выращенные овощи. Администрация рынка предоставляет им места по льготной стоимости», — сообщил глава региона.


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По материалам: irk

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