Иосиф Пригожин рассказал, на что готов ради семьи

Продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за любую, чтобы прокормить родных. Ради семьи Иосиф Пригожин готов на многое, даже на смену профессии. В понимании мужа певицы Валерии, благополучие близких гораздо важнее социального статуса. По словам продюсера, сейчас многие артисты переживают непростой период из-за потери заработка, но это не повод отчаиваться. Всегда можно заняться делом, которое будет приносить деньги, например, устроиться курьером.«Я готов ко всему в этой жизни уже психологически. Если мне понадобится развозить пиццу, я тоже буду этим заниматься для того, чтобы кормить свою семью. Мне не западло, скажу вам честно», — приводит слова Пригожина solenka.info. Ранее Иосиф Пригожин колко высказался о хваткости Лаймы Вайкуле. Как выразился продюсер, звезда сцены сколотила целое состояние на концертах в России, а теперь, в неоднозначное для страны время, выбирает хайп, а не своих преданных поклонников.