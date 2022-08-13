Иосиф Пригожин рассказал, на что готов ради семьи
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Иосиф Пригожин рассказал, на что готов ради семьи

Иосиф Пригожин рассказал, на что готов ради семьи
Продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за любую, чтобы прокормить родных. Ради семьи Иосиф Пригожин готов на многое, даже на смену профессии. В понимании мужа певицы Валерии, благополучие близких гораздо важнее социального статуса. По словам продюсера, сейчас многие артисты переживают непростой период из-за потери заработка, но это не повод отчаиваться. Всегда можно заняться делом, которое будет приносить деньги, например, устроиться курьером.
«Я готов ко всему в этой жизни уже психологически. Если мне понадобится развозить пиццу, я тоже буду этим заниматься для того, чтобы кормить свою семью. Мне не западло, скажу вам честно», — приводит слова Пригожина solenka.info. Ранее Иосиф Пригожин колко высказался о хваткости Лаймы Вайкуле. Как выразился продюсер, звезда сцены сколотила целое состояние на концертах в России, а теперь, в неоднозначное для страны время, выбирает хайп, а не своих преданных поклонников.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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