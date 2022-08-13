Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром трансплантологии имени В.И. Шумакова
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Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром трансплантологии имени В.И. Шумакова

Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром трансплантологии имени В.И. Шумакова

12 августа Ивано-Матренинская детская больница подписала соглашение с московским Центром трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова. Это произошло в рамках рабочего визита главного внештатного трансплантолога Минздрава России, директора ведущего трансплантологического учреждения страны Сергея Готье, сообщают в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Соглашение расширяет возможности оказания трансплантологической помощи детям в Иркутской области. Также в рамках визита прошло совещание, где обсудили дальнейшее развитие программы трансплантации органов и органного донорства.

В ближайшие два года специалисты региона планируют провести первую операцию по трансплантации сердца. Подготовка к операции — важный этап в развитии трансплантологии на территории Иркутской области. Программа трансплантации почки в регионе функционирует с 2009 года, за это время высокотехнологичную помощь получили 188 пациентов. Операции по трансплантации печени начали в 2018 году, на сегодняшний день выполнили 41 трансплантацию.

С начала 2022 года в России выполнено 1459 трансплантаций жизненно важных органов: 888 почек, 378 печеней, 181 сердец, 6 легких, 1 комплекс сердце-легкие и 5 поджелудочных желез.

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По материалам: irk

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