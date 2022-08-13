Яна Кошкина долечилась до больницы
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Яна Кошкина долечилась до больницы

Яна Кошкина долечилась до больницы
Актриса Яна Кошкина отказывалась обращаться к медикам, пока ее не увезли на скорой помощи. Журналисты сообщают тревожную новость — звезда «Кухни» попала в больницу. Актриса была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Сейчас она находится под наблюдением специалистов. Говорят, 32-летняя Яна Кошкина почувствовала себя плохо еще в минувший понедельник. У брюнетки поднялась температура, начался кашель. Актриса не хотела обращаться к специалистам и пыталась справиться с симптомами ОРВИ дома. Однако самолечение закончилось госпитализацией, сообщает Telegram-канала Mash. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию. Сейчас Кошкина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Близкие и друзья переживают за звезду сериалов. В личном блоге она показала подарки от поклонников. Поддерживает артистку и мама. Женщине запретили заходить в палату во избежание заражения, поэтому встреча прошла на расстоянии.
Напомним, за плечами у Яны десятки работ в кино и сериалах. Брюнетка стала известна, благодаря ролям в таких популярных проектах, как «ЧОП», «Интерны», «Домашний арест», «Кухня» и многих других. Актриса также играет на сцене Театра на Бронной. В прошлом году она дебютировала в постановке Богомолова «Бесы Достоевского». Кошкина известна и романтическими увлечениями. Публика приписывала ей роман со многими коллегами по цеху. В их число попал и 46-летний Павел Деревянко. Актер не подтверждает предположений, но отмечает красоту партнерши по «Домашнему аресту». Он признавался: выбирая между Светланой Ходченковой и Яной, отдаст предпочтение последней. «Кошкина! Форма и содержание!» — заявлял Павел.
# Шоу-бизнес Кошкина Яна
По материалам: z-aya

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