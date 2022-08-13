Как быстро и правильно простерилизовать банки для консервации

Консервация — неотъемлемая часть заготовок овощей и фруктов на зимний сезон. Это необходимо, чтобы избавиться от различных бактерий внутри самой банки. Если этого не делать, есть риск вздутия емкостей и все труды сойдут на нет. Читайте далее, как быстро и правильно стерилизовать банки для консервации.

Каких правил нужно придерживаться во время стерилизации банок

Чтобы правильно стерилизовать банки, необходимо придерживаться некоторых правил. Для начала на кухне необходимо немного прибраться, перемыть грязную посуду, а со стола убрать все остатки пищи, чтобы они не попали внутрь стерильной емкости.

Нужно вымыть руки, а затем банки любым моющим средством. Различные наклейки следует отодрать и еще раз промыть, чтобы смыть остатки клея. Банки должны быть целыми, без каких-либо трещин, иначе они могут попросту лопнуть или разбиться во время консервирования.

Все емкости нужно тщательно просушить, чтобы они не были влажными или мокрыми. Для консервации необходимо брать новые крышки, потому что старые не будут плотно закрывать банку. Главное помнить, что горячую стеклянную тару нельзя заполнять холодными продуктами и наоборот.

Стерилизация с помощью духовки

Этот способ подходит для всех видов духовок. Если она маленького объема, то банки нужно положить на бок. Главное, сделать так, чтобы между ними была хотя бы минимальная дистанция. Крышки можно положить на решетку.

Саму духовку нужно разогреть до 150-180 градусов, но не больше, чтобы емкости не треснули. Стерилизовать банки необходимо около 20 минут. Доставать их нужно с помощью толстых перчаток и сухого полотенца. Поставить банки можно на деревянную доску для нарезания овощей и фруктов.





Паровая обработка банок

Для этого способа понадобится мультиварка или пароварка. Для начала необходимо поставить банки дном вверх и начать стерилизовать. 2-литровые – от 7 до 10 минут, а 3-литровые – от 10 до 15. Когда на стенках емкостей появятся большие капли, тогда можно заканчивать со стерилизацией. С помощью толстых перчаток их нужно переложить на какое-либо полотенце, чтобы они высохли.

Еще стерилизовать банки можно с помощью водяной бани. Емкость необходимо поставить в кастрюлю и залить водой. Затем нужно закипятить ее вместе с банкой и держать на огне 15 минут. Для стерилизации крышек тоже подойдет этот способ.

Как простерилизовать банки с помощью посудомоечной машины

Все грязные банки необходимо положить в посудомойку и включить горячий режим. Чистые необходимо ополоснуть и обработать паром с помощью той же посудомоечной машины. Доставать емкости следует в горячем виде.

Как стерилизовать банки в микроволновой печи

Этот способ довольно быстрый, но его минус заключается в том, что он не подходит для больших банок, потому что они не вмещаются в микроволновку. Для начала необходимо тщательно вымыть банки, но сушить их не требуется.

В емкость необходимо налить около 2 сантиметров воды и поставить в микроволновую печь на 2-3 минуты. Потом их можно вынимать и сушить. Но следует помнить, что крышки стерилизовать в микроволновке нельзя.

Если все сделать правильно, то соленья простоят всю осень, а зимой можно будет открыть их и употреблять в пищу. Главное, следовать всем правилам, описанным выше, и все получится идеально.