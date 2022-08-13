Какие заменители добавлять, чтобы уменьшить количество сахара в варенье, старинный рецепт для долгого хранения

При заготовке варенья и компотов на зиму нередко хозяйки используют много сахара, который может нанести вред организму. Есть несколько способов, благодаря которым можно уменьшить содержание сахара в 5-7 раз. Для этого нужно прибегнуть к использованию пищевых добавок.

Чем заменить сахар в варенье

Лимонная кислота и пептин

При приготовлении варенья сахар можно заменить пептином или лимонной кислотой. Эти добавки помогут уменьшить количество сахара в два раза. Используя пептин, на 1 кг фруктов можно добавлять всего 200-300 г сахара, а не 1 кг, как указано в рецепте.

Агар-агар





Используя агар-агар в варенье, на 1 кг фруктов потребуется добавить всего лишь 500 г сахара, а не 1 кг. Люди, которые вовсе не едят сахар, на 1 кг фруктов могут добавить чайную ложку агар-агара и взять половину указанного в рецепте сахара.

Чем заменить компоты

Некоторые хозяйки нередко заменяют компот ягодным пюре. Оно удобно тем, что его можно поместить в морозилку и в любой момент времени достать. Ягодное пюре можно есть как в чистом виде, так и разводить, чтобы сделать компот.

На основе пюре можно приготовить вкусные напитки, особенно если к ним еще добавить цитрусовые и травы. В пюре содержится много полезных веществ.

Рецепт варенья долгого хранения без сахара

Раньше многие бабушки готовили варенье без сахара, крышек, банок и закаточной машинки. Оно получалось очень вкусным и могло простоять весь год. Даже сегодня каждый может приготовить такое варенье в домашних условиях из клубники, земляники, черники, смородины и малины.





Потребуется взять сухие и чистые ягоды, которые растирают до состояния каши. К ним следует добавить столько же меда, сколько и ягод, а потом все тщательно перемешать. Полученную смесь следует переместить в кувшин, обвязать бумагой либо тканью, а потом поставить на хранение в холодное место.

Такое варенье получалось не только ароматным и вкусным, но еще и полезным, поскольку в нем сохранялись все витамины и необходимые вещества.

Есть еще один способ, согласно которому ягоды необходимо варить. Этот вариант понравится тем, кто планирует много заготовок на зиму и у кого есть место для их хранения.

Главное условие: варенье без сахара необходимо хранить в вымытых и просушенных банках.