Канье Уэста заподозрили в романе с моделью OnlyFans
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Канье Уэста заподозрили в романе с моделью OnlyFans

Канье Уэста заподозрили в романе с моделью OnlyFans

Недавно стало известно, что 41-летняя Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, с которым встречалась на протяжении последних девяти месяцев. Однако у экс-супруга звезды реалити-шоу, судя по всему, все хорошо - накануне 45-летнего Канье Уэста заметили с новой девушкой.

По данным таблоида TMZ, американского рэпера застукали во время прогулки в компании таинственной брюнетки у его дома, расположенного в Малибу.


Вскоре журналисты смогли раскрыть личность попавшей в объективы папарацци незнакомки, прятавшей свое лицо с помощью худи и солнцезащитных очков Balenciaga.

Как выяснилось, Канье Уэст прогуливался в компании инфлюенсерши Моники Корган, являющейся моделью OnlyFans.

Пару месяцев назад парочку уже замечали вместе - в июне Канье Уэст и Моника Корган сходили на премьеру боевика "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. 

Поклонники популярного музыканта подозревают, что у знаменитостей завязались романтические отношения.


Канье потроллил Пита Дэвидсона, отреагировав на его расставание с Ким

Накануне рэпер опубликовал титульный лист газеты "The New York Times", на котором написано большими буквами "Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет". 

Несложно догадаться, что Канье Уэст имел в виду Пита Дэвидсона. На слэнге слово "скит" ("skete") обозначает бледных и худых белых парней, занимающихся сексом с "вашей бывшей", сообщает онлайн-словарь Urban Dictionary.

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По материалам: uposters.ru

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