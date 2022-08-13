Киссинджер: США на грани войны с Россией и КНР по вопросам, которые создали сами

Соединенные Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем по вопросам, которые частично создали сами. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, сейчас «все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель».

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — сказал Киссинджер, слова которого приводит РИА «Новости».

Что касается разрешения украинского конфликта, то по мнению экс-госсекретаря США, то в результате урегулирования на Украине за Россией будут сохранены Крым и часть Донбасса.

Ранее Киссинджер заявлял, что конфликт на Украине может завершиться тремя разными способами. Первый сценарий подразумевает сохранение статуса-кво с контролем РФ над большей частью Донбасса и полосой аграрных регионов вдоль побережья Черного моря. По мнению Киссинджера, реализация подобного прогноза станет «победой России». Второй вариант включает в себя попытку украинских вооруженных сил вытеснить армию России из Крыма. Такой сценарий ведет к эскалации конфликта, считает экс-госсекретарь США. И третий сценарий предполагает возврат сторон к линии разграничения по состоянию на 24 февраля 2022 года, считает Киссинджер.