Конгрессмен США назвал вопросом времени столкновение самолета с НЛО

Вадим Карасев

Американский конгрессмен Бурчетт назвал вопросом времени столкновение самолета с НЛО

Конгрессмен США Тим Бурчетт заявил, что столкновение самолета с неопознанным летающим объектом (НЛО) можно назвать «вопросом времени». Слова американского политика передает Daily Star.

По мнению Бурчетта, правительству США необходимо обнародовать все имеющиеся у него свидетельства о встречах пилотов с НЛО. При этом сами летчики должны быть вызваны в Конгресс для дачи показаний.

57-летний политик также отметил, что нынешних исследований, проводимых Пентагоном и НАСА, недостаточно из-за их медленного прогресса.

Ранее стало известно, что Пентагон создал Управление по разрешению аномалий во всех областях. В задачи ведомства будет входить изучение неопознанных явлений на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве.

Кроме того, в июне НАСА объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений. Его целью станет поиск способов снизить потенциальную угрозу неопознанных объектов для авиации.