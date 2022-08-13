Ксения Бородина назвала горбатой одну из звезд шоу «Дом 2»

Ведущая Ксения Бородина долгое время конфликтует с Лерой Фрост. Конфликт между звездами «ДОМа-2» не утихает. Брюнетки не упускают возможности лишний раз оскорбить друг друга в публичном пространстве. На днях 28-летняя Лера Фрост объявила о радостном событии — она выходит замуж. Избранником брюнетки стал депутат Госдумы, правда, имя мужчины пока держится в секрете. Поклонники осыпают звезду реалити расспросами о грядущей свадьбе, не обошлось и без упоминания заклятой врагини. «Надеюсь, после брака отстанешь от Бородиной и ее жизни», — обратился к Фрост подписчик. «Конечно, отстану. Только контакты хорошего мануальщика ей дам, чтобы она сутулой перестала быть», — рассмеялась экс-участница «ДОМа-2» в ответ. К слову, Леру давно подозревают в интрижке с Курбаном Омаровым, что возможно только подогрело конфликт между бывшими коллегами. Брюнетка отрицает отношения с экс-супругом Ксении, однако была не прочь уколоть соперницу в ее конфликте с бизнесменом.Когда Курбан обвинил Бородину в измене с другом, Фрост встала на его сторону, в очередной раз обозвав теледиву сутулой. Она припомнила ведущей, как та намекала на ее якобы эскортное прошлое. «Скажу одно: то, что человек говорит о других, говорит это и о себе. И то, кем она меня оскорбляла и выставляла, показало в итоге, кто она такая. Время всегда все расставляет по своим местам. На этом тема данной особи закрывается», — говорила Лера. Сейчас Фрост погружена в подготовку к свадьбе. Она отмечает: ее жених будет верным мужем. «Я знаю, что никогда его не предам и уверена в нем, как в мужчине. Он по натуре своей чистый душой и не способен предать близкого человека. Если бы я не прочувствовала в нем это качество, я бы не была с ним», — уверена брюнетка.