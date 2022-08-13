Кто родился 13 августа

Галина Иннокентьевна Данчикова (68 лет)

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Образование высшее — Всесоюзный юридический заочный институт, Центральные финансовые курсы Министерства финансов РСФСР. Кандидат экономических наук. Занимала должности заместителя главы администрации Верхоянского района Республики Саха (Якутия), заместителя, первого заместителя, и.о. министра финансов, заместителя председателя правительства республики. В течение шести лет возглавляла правительство Республики Саха (Якутия).

Ринат Зайдулаевич Аюпов (48 лет)

Член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Образование высшее — Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Саратовская государственная академия права. До избрания — депутат Думы Астраханской области шестого созыва, генеральный директор АО «Астраханский морской порт», генеральный директор ООО «ТФ «ВТС-Экспедирование». Награды: почетная грамота губернатора Астраханской области, медаль «Благотворитель» международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

В этот день также родились:

Владимир Владимирович Вдовиченков (51 год)

Российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Был актером Театра имени Моссовета, в 2003 году вошел в состав труппы Театра имени Евгения Вахтангова. Среди театральных ролей Владимира Вдовиченкова — граф Орлов в постановке «Царская охота», Денни в «Правдивейшей легенде одного квартала», Астров в «Дяде Ване», гусар в отставке в «Евгении Онегине». Дебютировал в 1999 году в комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». Известность принесла роль в боевике режиссера Петра Буслова «Бумер». Среди других киноработ — «Параграф 78», «Тарас Бульба», «Белая гвардия», «Левиафан».

Иван Михайлович Сеченов (1829—1905)

Русский ученый-естествоиспытатель, физиолог, педагог и просветитель. Член-корреспондент, почетный член Санкт-Петербургской академии наук. Создатель первой российской физиологической научной школы и естественно-научного материалистического направления в психологии. Основоположник учения о психической регуляции поведения. Сеченов обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности. Он заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Ученый участвовал в организации и работе высших женских курсов в Санкт-Петербурге, преподавал на женских курсах при Обществе воспитательниц и учительниц в Москве.

Борис Исаевич Ноткин (1942—2017)

Советский и российский журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения. В 1966 году окончил переводческий факультет Института иностранных языков (Московский государственный лингвистический университет). В 1972 году окончил аспирантуру исторического факультета, защитил диссертацию по американской историографии, затем преподавал там же психолингвистику. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на Московском телеканале, позже — на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награды: орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «Защитнику свободной России», кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».