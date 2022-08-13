Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
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Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина

Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Артисту Максиму Галкину прочат не завидную судьбу. После того, как Максим Галкин публично высказался против спецоперации по защите Донбасса, на него обрушился шквал критики. Но нашлись и те, кто защищает юмориста. Громкие слова Галкина о России, политической ситуации и специальной военной операции по защите Донбасса не оставили равнодушными патриотов на российском телевидении — его критикуют Михаил Шахназаров, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и многие другие. А вот Отар Кушанашвили встал на защиту друга и коллеги. Та, он вспомнил, как общался не только с ним, но и его братом Дмитрием. «Мы сидели втроем, зашел его брат Дмитрий. Я выступаю с прочувственной речью, исполненной любви… Хорошо тогда было. Сейчас говорят, что он с голоду сдохнет — поверьте, эти братья никогда не сдохнут с голоду», — сказал Отар в эфире YouTube-проекта «Каково?»
Журналист говорит, что проникся талантом Максима, когда увидел его в передаче «Лучше всех» на Первом канале. Там он общался с детьми и участвует в различных конкурсах. Отар был в восторге от проекта и однажды даже расплакался, когда смотрел его. «Как он тонко вел «Сегодня вечером», как давал всем поговорить, шутил. Я был его товарищем, был и буду навсегда. Галкин — лучший ведущий на земле, это бесспорный факт. И, вообще, Максим — один из лучших людей в жизни», — гордо заявил Кушанашвили. Он также не понимает, как можно набрасываться на Аллу Борисовну, которая уехала вслед за мужем сначала в Израиль, а потом в Юрмалу. «Пугачева сделала больше для страны, чем все политики вместе взятые», — отчеканил журналист. Напомним, что Примадонна в одном из интервью заявила — семья планирует вернуться 1 сентября на родину, ведь детям нужно будет идти в школу. Правда, в эти даты у Максима уже прописаны гастроли по Австралии, а затем начнется его европейский тур.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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