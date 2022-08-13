Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе

Слухи о разводе ведущей Леры Кудрявцевой с молодым мужем ходят уже давно. Телеведущая на днях вернулась из отпуска, который она провела с дочкой в Болгарии. Фанаты были уверены, что, приехав домой, ведущая первым делом опровергнет слухи о грядущем разводе с Игорем Макаровым. Однако она еще лишь подогрела обсуждение этой темы. Уже несколько недель в СМИ ведутся разговоры о том, что в семейной жизни телезвезды наступил серьезный кризис. Самым ярким подтверждением возможного разрыва Кудрявцевой с мужем стало его отсутствие на дне рождения дочки. Многие решили, что Макаров не появился на празднике из-за серьезной ссоры с женой. Тогда же публика обратила внимание на то, что с правой руки Леры пропало обручальное кольцо.Ведущей было достаточно опубликовать одно свежее фото с супругом, чтобы слухи о разводе стихли. Однако вместо кадров встречи с любимым Кудрявцева показала снимок с адвокатом Катей Гордон, которая неоднократно помогала звездной подружке с решением юридических проблем. Скорее всего, они встретились в ресторане, чтобы обсудить свежие новости, но отсутствие опровержения о проблемах в браке Кудрявцевой всё еще выглядит тревожным. «Как же я скучала! С тобой и поржать, и о серьёзном, и просто ты офигенная»,— написала Лера в описании к снимку. Напомним, что еще в начале лета в браке Кудрявцевой царила гармония. Они отметили фаянсовую свадьбу, нежно поздравив друг друга с этим событием в июне.