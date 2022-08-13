Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе

Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе
Слухи о разводе ведущей Леры Кудрявцевой с молодым мужем ходят уже давно. Телеведущая на днях вернулась из отпуска, который она провела с дочкой в Болгарии. Фанаты были уверены, что, приехав домой, ведущая первым делом опровергнет слухи о грядущем разводе с Игорем Макаровым. Однако она еще лишь подогрела обсуждение этой темы. Уже несколько недель в СМИ ведутся разговоры о том, что в семейной жизни телезвезды наступил серьезный кризис. Самым ярким подтверждением возможного разрыва Кудрявцевой с мужем стало его отсутствие на дне рождения дочки. Многие решили, что Макаров не появился на празднике из-за серьезной ссоры с женой. Тогда же публика обратила внимание на то, что с правой руки Леры пропало обручальное кольцо.
Ведущей было достаточно опубликовать одно свежее фото с супругом, чтобы слухи о разводе стихли. Однако вместо кадров встречи с любимым Кудрявцева показала снимок с адвокатом Катей Гордон, которая неоднократно помогала звездной подружке с решением юридических проблем. Скорее всего, они встретились в ресторане, чтобы обсудить свежие новости, но отсутствие опровержения о проблемах в браке Кудрявцевой всё еще выглядит тревожным. «Как же я скучала! С тобой и поржать, и о серьёзном, и просто ты офигенная»,— написала Лера в описании к снимку. Напомним, что еще в начале лета в браке Кудрявцевой царила гармония. Они отметили фаянсовую свадьбу, нежно поздравив друг друга с этим событием в июне.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»
МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»
Умер поэт Герман Витке: причины смерти, чем известен
Умер поэт Герман Витке: причины смерти, чем известен
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись с гастролей
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись
Ксения Бородина назвала горбатой одну из звезд шоу «Дом 2»
Ксения Бородина назвала горбатой одну из звезд шоу «Дом 2»
Наталья Подольская показала, как проводит время с Пресняковым и сыновьями в Турции
Наталья Подольская показала, как проводит время с Пресняковым и
Яна Кошкина долечилась до больницы
Яна Кошкина долечилась до больницы
Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе
Лера Кудрявцева еще больше подогрел слухи о разводе
Ремейк первой Gothic официально анонсировали для Xbox Series X | S
Ремейк первой Gothic официально анонсировали для Xbox Series X | S
Игорь Кобзев и Руслан Болотов проехали в трамвае от Волжской до Центрального рынка
Игорь Кобзев и Руслан Болотов проехали в трамвае от Волжской до
Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских
Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для

Топ на сегодня

Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма

Еще по теме

Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж