Лера Кудрявцева сделала громкое заявление о расставании с мужем

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в семье. Телеведущая пожаловалась на мужа Игоря Макарова. Лера Кудрявцева пообещала уже в августе принять кардинальное решение. Ведущая шоу «Секрет на миллион» живет в браке с хоккеистом девять лет. Кудрявцева давно не выкладывала совместные снимки с 34-летним Игорем Макаровым. Артистка провела месячный отпуск в Болгарии с дочерью Машей и мамой Александрой Ивановной. Вернувшись в Москву, она испытала разочарование от встречи с мужем. Лера поделилась ним с поклонниками. «Вы задумывались, как вы проживаете свою жизнь? – отметила Кудрявцева. — Бог дает в сердце желание ежедневно и ежечасно. Прислушивайтесь! Очень часто слышу от уже хорошо поживших людей о многих сожалениях. Мало делали, что хотели, не долюбили, не прощали, не общались. Жалеют, что не бросили всё к такой-то матери и не уехали, куда мечтали, с кем мечтали. Порой человек живет как в тюрьме, не позволяя себе объятий, поцелуев, криков ненависти, вообще выражения любых чувств. Есть фамилия, имя, дата рождения, даже приятная внешность, а человека нет». Актриса сериала «Краткий курс счастливой жизни» пообещала принять кардинальное решение. Оно касается лишь ее личной жизни, поскольку на работе у звезды канала НТВ всё хорошо.«Если сказано: в августе принимать решения – я приму их по всем фронтам, — пригрозила Лера. — Гори хата, гори и сарай. Сериал «Тегеран». Завтра на работу. Я скучала. Мое спасение». Кризис в отношениях с мужем телеведущая связывает с тем, что у него полгода назад закончилась профессиональная карьера. Раньше хоккеист зарабатывал намного больше супруги. Но теперь деньги в семью приносит только Кудрявцева, а Макаров продолжает находиться в поиске себя. Это очень нервирует молодую маму. Ситуацию усугубляет то, что страсть в отношениях супругов давно прошла. Лера чувствует, что муж в отношении нее уже не испытывает сильных чувств. «У меня Игорь вообще никогда не был романтиком. Я ему с самого начала говорила: «Давай, пригласи меня на ужин, свечи». А он мне говорит, ну хватит, какие свечи. У нас всё спокойно, рутина, быт», — пожаловалась Кудрявцева в феврале Ирине Безруковой. Накануне соведущая Сергея Лазарева по фестивалю «Песня года» встретилась с близкой подругой Катей Гордон. В звездной тусовке предположили, что телеведущая обратилась к известному юристу за помощью в бракоразводном процессе. 36-летняя певица Пелагея испытала разочарование в браке с другим хоккеистом. В ее семье с Иваном Телегиным также родилась дочь. Однако супруги развелись. А недавно 30-летний Иван Телегин обвенчался с 33-летней хозяйкой турагентства Мария Гончар, с которой изменял певице.