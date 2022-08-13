Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Вадим Карасев

У астрологов на эту неделю есть для нас с вами важная информация и советы. Узнать, какие сюрпризы в амурной сфере приготовили звезды с 15 по 21 число для каждого из Знаков Зодиака, поможет любовный гороскоп.

Неделя пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергетики. Венера, покровительница любви, к сожалению, в упадке, но события данного периода будут развиваться стабильно, без резких взлетов и падений, поскольку до субботы не будет никаких важных астрологических событий. Лишь на выходных будут негативным станет Марс, а Солнце с Сатурном объединит усилия, чтобы сделать нас счастливее в воскресенье. Не забывайте пользоваться любовными талисманами, так как сейчас их актуальность выше на порядок.

Овен

Любые планы в любовной сфере, которые Овны начнут реализовывать сейчас, рискуют обрести грандиозный успех в обозримом будущем. Любые начинания в этой сфере принесут исключительно позитивные перемены. Влияние планет поможет сохранить уже имеющуюся любовь и в значительной степени усилить чувства. Всем, кто находится в поисках, желательно не забывать про проверку любовной совместимости. Сделать это можно при помощи гадания по имени.

Телец

Тельцов могут ждать психологические и энергетические атаки со стороны окружающих. В период с 15 по 21 число им лучше пользоваться семью проверенными способами борьбы с подобным поведением окружающих. В любви успехи будут напрямую зависеть от удачи. Поэтому астрологи советуют Тельцам как можно реже впадать в панику и перестать корить судьбу за неудачи, одиночество и проблемы в отношениях.

Близнецы

Близнецам необходимо помнить про поступки, которые мешают обретению счастья. Это очень важно, поскольку на этой неделе этим людям откроются новые возможности для продвижения вверх по любовной лестнице. Ослабленная Венера все еще говорит о том, что инициатива в любви не приветствуется. Многие любовные дела на этой неделе решаться сами собой.

Рак

Сложные ситуации в отношениях разрешатся в лучшую сторону, а одиноким Ракам выпадет шанс найти вторую половинку. Однако под властью сильных эмоций представители огненного Знака могут ошибиться в выборе. Специалисты в области астрологии рекомендуют использовать интуицию, чтобы избежать промахов и разочарований. Ракам полезно будет научиться слышать самих себя.

Лев

Многим одиноким Львам удастся на этой неделе найти вторую половинку, вот только из-за Венеры потенциал у таких отношений будет довольно слабым. Астрологи советуют воспользоваться простым нумерологическим расчетом, чтобы узнать, сколько могут продлиться те или иные отношения. Это будет довольно полезно, учитывая, что любовная «чуйка» Львов окажется очень слабой и почти бесполезной.

Дева

Девам найти ответы на волнующие вопросы в любви помогут вещие сны. Вероятность увидеть такой сон сейчас максимально велика. Также важно прислушиваться к шестому чувству. Неделя не самым лучшим образом подходит для романтики — об этом говорит неблагоприятное влияние Венеры в Знаке Льва. Тем не менее, Девы обретут прекрасную возможность взять личную жизнь в свои руки, уладить проблемы с партнером.

Весы

Весам стоит проявить активность и не упускать возможности стать лучше. Осторожность потребуется уже с понедельника, ведь Венера лишена сил. В это время астрологи советуют избегать общения с токсичными людьми и не доверять своим эмоциям. Найти вторую половинку можно будет в интернете. Понять, что человек является «тем самым» или «той самой» помогут восемь важных знаков.

Скорпион

Скорпионам необходимо будет самостоятельно запрограммировать себя на удачу, поскольку ночные светила на этой неделе предоставят их самим себе, снизив общую активность. Если Скорпионы хотят нравиться противоположному полу, их стакан должен быть всегда наполовину полон. Важно оставаться позитивными в любой ситуации. Это очень благотворно скажется на привлекательности и позволит усилить свою природную харизму.

Стрелец

Стрельцам большое внимание стоит уделить своему внешнему виду. Привлечь противоположный пол поможет опрятность, неординарный стиль и гармония в образе. Также важно помнить об использовании цветов, привлекающих удачу в любовной сфере. Астрологи предлагают Стрельцам решать неурядицы и принимать решения в амурной сфере самостоятельно. Оптимизм и желание работать над отношениями зачтется всем, кто влюблен.

Козерог

Негатив и привычка все откладывать на потом может вызвать конфликты в отношениях. Чтобы этого не произошло, астрологи рекомендуют временно забыть об эгоизме и посвятить больше времени партнеру. Пришло время отложить на потом работу и побочные дела. Любовь сейчас на первом месте, поэтому нужно выбросить из головы негативные вирусные программы, блокирующие путь к успеху.

Водолей

Водолеям лучше как можно реже в период с 15 по 21 августа общаться с представителями завистливых Знаков Зодиака. Такие люди могут нести опасность и проблемы. Лучше сфокусироваться на общении с добродушными и открытыми личностями. Они смогут дать Водолеям полезный совет в любви, либо вовсе не будут лезть со своими рекомендациями, если увидят, что Водолеям они попросту не нужны. Правильно выбранное окружение — больше половины успеха в амурной сфере.

Рыбы

Если Рыбы хотят нравиться противоположному полу, то на этой неделе одной внешней красоты будет мало. Людям данного Знака потребуется сильное биополе, хорошее настроение и доброта. Сейчас необходимо взять инициативу в свои руки. Это поможет Рыбам вывести уже существующие отношения на новый уровень, либо найти любовь всей своей жизни. Если они смогут преодолеть внутренние страхи и беспочвенные сомнения, то обретут оглушительный успех.