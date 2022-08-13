Людмила Хитяева экстренно госпитализирована в нейрохирургию с травмой головы

Людмила Хитяева, сыгравшая роль Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне», экстренно госпитализирована. Стало известно, что актриса неудачно упала и ударилась головой.

Сейчас артистка находится под наблюдением врачей. 92-летнюю знаменитость осматривают нейрохирурги московской клиники. Врачи волнуются, что в таком возрасте любая травма может привести к летальному исходу. Более подробных данных о состоянии актрисы пока нет.