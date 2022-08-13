Людмила Хитяева экстренно госпитализирована в нейрохирургию с травмой головы
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Людмила Хитяева экстренно госпитализирована в нейрохирургию с травмой головы

Людмила Хитяева экстренно госпитализирована в нейрохирургию с травмой головы

Людмила Хитяева, сыгравшая роль Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне», экстренно госпитализирована. Стало известно, что актриса неудачно упала и ударилась головой.


Сейчас артистка находится под наблюдением врачей. 92-летнюю знаменитость осматривают нейрохирурги московской клиники. Врачи волнуются, что в таком возрасте любая травма может привести к летальному исходу. Более подробных данных о состоянии актрисы пока нет.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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