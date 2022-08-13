Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Сегодня, 03:20
Хороший и вкусный кетчуп может не только дополнить простое блюдо, но и сделать его аппетитнее. Различные соусы — это неотъемлемая часть уникальных ресторанных блюд, о которой не стоит забывать. Далее мы расскажем, как приготовить домашний кетчуп.
Классический кетчуп из томатов
Это довольно универсальный соус, который подходит к различным блюдам, а по вкусу похож на фабричный. Он сладковатый с легким привкусом специй. Его можно подавать вместе с макаронами, овощами или шашлыком.
Какие ингредиенты понадобятся для его приготовления:
- 2 килограмма помидоров;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки соли;
- половину чайной ложки красного молотого перца;
- половину чайной ложки черного молотого перца;
- половину чайной ложки молотой корицы;
- 130 грамм репчатого лука;
- 100 грамм сахара;
- 70 грамм 9-процентного уксуса;
- 3 штуки зонтиков гвоздики.
Как приготовить этот соус:Для начала необходимо вымыть помидоры и высушить их. Крупные плоды порезать на небольшие кусочки, чтобы они поместились в мясорубку. Почистить чеснок и луковицы. Далее томаты необходимо прокрутить через мясорубку. Но для начала стоит подобрать большую кастрюлю, чтобы в нее поместились 3 литра томатного сока. Затем эту кастрюлю нужно поставить на огонь, довести до закипания и варить около 1 часа, чтобы вся влага постепенно уходила. Пену, которая будет образовываться на поверхности будущего соуса, снимать не стоит — со временем она пропадет. После этого нужно немного остудить емкость с кетчупом и перелить его в другую кастрюлю через сито. Различные семена и кожицу необходимо выкинуть, но не все, чтобы кетчуп оставался более густым. Получившуюся субстанцию нужно поставить на плиту и варить около 1 часа на слабом огне. Также время от времени его нужно помешивать, чтобы он не подгорел. После пройденного часа необходимо добавить соль, сахар, черный и красный перец, корицу и гвоздику, а потом варить еще 15-20 минут, периодически помешивая. Добавить 9-процентный уксус (его количество будет зависеть от сладости томатов). После этого соус нужно проварить еще 10 минут. Затем выбросить зонтики гвоздики и можно разливать по емкостям, чтобы сразу закатать. Банки с кетчупом нужно поставить крышками вниз до полного остывания.
Добавим, что такой кетчуп нужно хранить в холодильнике в чистой банке или кастрюле, но не более недели, иначе он пропадет.
По материалам: rsute