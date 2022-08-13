Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус

Хороший и вкусный кетчуп может не только дополнить простое блюдо, но и сделать его аппетитнее. Различные соусы — это неотъемлемая часть уникальных ресторанных блюд, о которой не стоит забывать. Далее мы расскажем, как приготовить домашний кетчуп.

Классический кетчуп из томатов

Это довольно универсальный соус, который подходит к различным блюдам, а по вкусу похож на фабричный. Он сладковатый с легким привкусом специй. Его можно подавать вместе с макаронами, овощами или шашлыком.

Какие ингредиенты понадобятся для его приготовления:

2 килограмма помидоров;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки соли;

половину чайной ложки красного молотого перца;

половину чайной ложки черного молотого перца;

половину чайной ложки молотой корицы;

130 грамм репчатого лука;

100 грамм сахара;

70 грамм 9-процентного уксуса;

3 штуки зонтиков гвоздики.





Как приготовить этот соус:

Для начала необходимо вымыть помидоры и высушить их. Крупные плоды порезать на небольшие кусочки, чтобы они поместились в мясорубку. Почистить чеснок и луковицы. Далее томаты необходимо прокрутить через мясорубку. Но для начала стоит подобрать большую кастрюлю, чтобы в нее поместились 3 литра томатного сока. Затем эту кастрюлю нужно поставить на огонь, довести до закипания и варить около 1 часа, чтобы вся влага постепенно уходила. Пену, которая будет образовываться на поверхности будущего соуса, снимать не стоит — со временем она пропадет. После этого нужно немного остудить емкость с кетчупом и перелить его в другую кастрюлю через сито. Различные семена и кожицу необходимо выкинуть, но не все, чтобы кетчуп оставался более густым. Получившуюся субстанцию нужно поставить на плиту и варить около 1 часа на слабом огне. Также время от времени его нужно помешивать, чтобы он не подгорел. После пройденного часа необходимо добавить соль, сахар, черный и красный перец, корицу и гвоздику, а потом варить еще 15-20 минут, периодически помешивая. Добавить 9-процентный уксус (его количество будет зависеть от сладости томатов). После этого соус нужно проварить еще 10 минут. Затем выбросить зонтики гвоздики и можно разливать по емкостям, чтобы сразу закатать. Банки с кетчупом нужно поставить крышками вниз до полного остывания.

Добавим, что такой кетчуп нужно хранить в холодильнике в чистой банке или кастрюле, но не более недели, иначе он пропадет.