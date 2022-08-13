Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус

Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус

Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус

Хороший и вкусный кетчуп может не только дополнить простое блюдо, но и сделать его аппетитнее. Различные соусы — это неотъемлемая часть уникальных ресторанных блюд, о которой не стоит забывать. Далее мы расскажем, как приготовить домашний кетчуп.

Классический кетчуп из томатов

Это довольно универсальный соус, который подходит к различным блюдам, а по вкусу похож на фабричный. Он сладковатый с легким привкусом специй. Его можно подавать вместе с макаронами, овощами или шашлыком.

Какие ингредиенты понадобятся для его приготовления:

  • 2 килограмма помидоров;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки соли;
  • половину чайной ложки красного молотого перца;
  • половину чайной ложки черного молотого перца;
  • половину чайной ложки молотой корицы;
  • 130 грамм репчатого лука;
  • 100 грамм сахара;
  • 70 грамм 9-процентного уксуса;
  • 3 штуки зонтиков гвоздики.


Как приготовить этот соус:

Для начала необходимо вымыть помидоры и высушить их. Крупные плоды порезать на небольшие кусочки, чтобы они поместились в мясорубку. Почистить чеснок и луковицы. Далее томаты необходимо прокрутить через мясорубку. Но для начала стоит подобрать большую кастрюлю, чтобы в нее поместились 3 литра томатного сока. Затем эту кастрюлю нужно поставить на огонь, довести до закипания и варить около 1 часа, чтобы вся влага постепенно уходила. Пену, которая будет образовываться на поверхности будущего соуса, снимать не стоит — со временем она пропадет. После этого нужно немного остудить емкость с кетчупом и перелить его в другую кастрюлю через сито. Различные семена и кожицу необходимо выкинуть, но не все, чтобы кетчуп оставался более густым. Получившуюся субстанцию нужно поставить на плиту и варить около 1 часа на слабом огне. Также время от времени его нужно помешивать, чтобы он не подгорел. После пройденного часа необходимо добавить соль, сахар, черный и красный перец, корицу и гвоздику, а потом варить еще 15-20 минут, периодически помешивая. Добавить 9-процентный уксус (его количество будет зависеть от сладости томатов). После этого соус нужно проварить еще 10 минут. Затем выбросить зонтики гвоздики и можно разливать по емкостям, чтобы сразу закатать. Банки с кетчупом нужно поставить крышками вниз до полного остывания.

Добавим, что такой кетчуп нужно хранить в холодильнике в чистой банке или кастрюле, но не более недели, иначе он пропадет.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на гастроли
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Победитель "Лидеров России" предложил разработать мастер-классы по финграмотности для детей Донбасса
Победитель "Лидеров России" предложил разработать
Бузова пропала после вылета в горы
Бузова пропала после вылета в горы
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (15 фото)
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (15 фото)
Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Перезапуск Alone in the Dark официально представили для Xbox Series X | S
Перезапуск Alone in the Dark официально представили для Xbox Series X
Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром трансплантологии имени В.И. Шумакова
Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии

Топ на сегодня

Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах

Еще по теме

Как приготовить вкусное лечо из помидоров и болгарского перца на зиму: простой классический рецепт известного блюда
Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным муссом
Домохозяйка показала, как приготовить "Биг Мак" в домашних условиях
Как сделать огурцы острыми, хрустящими и вкусными: рецепт с добавлением кетчупа чили