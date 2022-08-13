Маковей или Медовый Спас отмечают 14 августа 2022 года: обряды, традиции и запреты дня

В последний летний месяц православные христиане отмечают три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, а называют их так в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). Первый из них – Медовый Спас – выпадает на 14 августа. С этого дня стартует двухнедельный Успенский пост.

В народе этот праздник еще называют Маковеем, так как в этот день поминают семерых мучеников Маккавеев, подавших яркий пример стойкости и нерушимости веры.

Медовый Спас: обряды и традиции

Первый Спас (или Медовый) отмечают ежегодно

14 августа, он богат своей историей и традициями. Праздник имеет такое «сладкое» название потому, что в этот день предки собирали мед с пасек, так как соты в ульях были уже наполнены – если не собрать продукт, то в скором времени соседние пчёлы выберут весь мёд.

Пасечники имели свои обряды сбора урожая и тщательно их выполняли. Работа начиналась с раннего утра – пчеловоды присматривались, осеняли крестом все свои улья и искали те, которые были уже полностью наполнены сладким продуктом. Далее они «выламывали» соты из него, клали в красивую посуду и несли в церковь на освящение (мед обычно святили после обеда).

Какая-то часть принесенных медовых сот оставлялась «на благотворительность», остальной продукт нового сбора использовался в пищу и для приготовления всяческой выпечки.





Мед для людей является не только любимым лакомством, но и лекарством. В нем содержится много полезных для организма веществ, а предки лечили им внутренние хронические болезни, простуду, раны, медом также снимали усталость и истощение.

Вечером этого дня было принято устраивать народные гулянья у водоемов, где пчеловоды угощали свежим медком детишек, а те, в свою очередь, развлекали тружеников песнями и плясками в знак благодарности.

Спас на воде: что еще делали в этот день предки





Согласно славянской традиции, в этот день проводится еще и малое освящение воды – в емкостях в храмах, в колодцах и небольших водоемах. Такой обряд берёт свой исток от язычества – люди чистили свои колодцы как от ила, так и от негативной энергетики.

И в наши дни в сёлах можно встретить людей, которые придерживаются этих традиций – например, девушки плетут веночки из трав и цветов и украшают ими колодцы, бросая в воду аир и любисток, которые, по преданиям, отгоняют злые силы и оберегают воду.

Почему этот день называют Маковеем





Название Маковей для дня 14 августа связано с почитанием памяти семи мучеников Маккавеев, сведения о которых сохранились в Ветхом Завете. Их жизнь и гибель в 166 году до нашей эры описывается в Библии во 2 и 4 книге Маккавейской. В народе еще этот день связан с созреванием мака – помимо мёда освящали еще и маковые головки с семенами, которые тут же использовали для начинки блинов и булочек.

В храмы несли «маковые цветки» – так называли букетики из васильков, чабреца, мяты, бархатцев, руты и других цветов, добавляя к ним и маковки. Вечером девушки традиционно осыпали парней маком, молодежь водила хороводы и пела песни об этом травянистом растении.

Что нельзя делать в этот день





На Медовый Спас существуют и свои запреты, которых славяне старались придерживаться и придерживаются до сих пор:

В этот день нельзя купаться (как и на Илью), потому что велика вероятность утонуть или заболеть (такой запрет можно объяснить с точки зрения логики: ночи уже становятся не такими теплыми – отсюда и простуды, а вода имеет свойства «цвести» в это время – по этой причине люди могли «подхватить» разного рода инфекции);

сегодня нельзя громко разговаривать, много есть (начинался пост) и шумно праздновать (пчелы не любят шум, а ведь велись сборы меда);

запрещено ругаться, ссориться и сквернословить, а также желать кому-либо плохого, так как отправленная в этот день отрицательная энергия обязательно возвращалась к источнику в трехкратном размере;

нельзя заниматься уборкой и выполнять тяжелую работу, а также шить, стирать, рукодельничать.

Считается, что сны, приснившиеся в ночь на 14 августа, обязательно исполнятся в реальной жизни, а те, кто рожден в этот день, могут стать отличными пчеловодами и пасечниками.