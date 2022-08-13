Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись с гастролей

Шоумен Максим Галкин поделился забавным видео со своими детьми и дочерью Кристины Орбакайте. Вот уже 20 лет Алла Пугачева и Максим Галкин вместе. Они не перестают демонстрировать идиллию и смеются над злопыхателями, которые пытаются задеть их. У супругов растут двойняшки Лиза и Гарри, которые скоро отправятся в третий класс. Они живут в замке в деревне Грязь, но в этом году пара решила устроить путешествие. Если весной супруги были в Израиле, то потом они решили приехать в Юрмалу. Там они сняли виллу, которую облюбовали несколько лет назад. Пугачева видится с друзьями и гуляет по пляжу с наследниками. А вот Галкин ездит на гастроли. На днях он был в Эстонии, но успел соскучиться по семье за пару дней. На этот раз Максим приехал на виллу и заметил, что дети спрятались возле бассейна. Он обнаружил их в шкафу. Там двойняшки устроили себе тайное логово. В гостях у Примадонны находится внучка Клавдия. Она играет с Лизой и Гарри. А вот ее мама Кристина Орбакайте находится на гастролях. Галкин заснял, как малыши заливаются хохотом. Дочка Аллы Борисовной была в оранжевом бархатном кигуруми. Она едва смогла говорить. А вот Гарри с улыбкой прогнал папу. «Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия — дружная команда», — написал Галкин. Поклонники восхитились дружбой детей. Многие также отметили, что супруги подарили двойняшкам настоящее счастливое детство.